Sin meter los pies en el barro, Perotti festeja el cambio Batakis por Guzmán

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El gobernador Omar Perotti no movió un dedo durante el agitado fin de semana para influir en la nueva conducción del Ministerio de Economía tras la salida de Martín Guzmán, pero festejó la designación de Silvina Batakis como su reemplazo. La relación con el exministro no venía nada bien y, además, ya le había sacado lo que quería: la firma de la deuda histórica que la Nación le debía a Santa Fe por detracción de coparticipación. El gancho llegó apenas tres días antes de la renuncia, el rafaelino se lo colgó como medalla y después ya no le importó si el economista seguía en el Gobierno o volvía a dar clases a la Universidad de Columbia. Al contrario, reaccionó bien con su reemplazante, funcionaria de un perfil que le cierra.

Todo este episodio le permite a Perotti mantener el plan que venía mostrando: consolidar la trinchera santafesina sin involucrarse en las complicaciones que derivan de la grieta y correrse de las salpicaduras del Frente de Todos (FdT). Vínculos de gestión, no políticos. Esto quedó evidenciado en la nula participación que tuvo para pesar en la definición del nombre o para meter presión por un acercamiento para allanar la crisis entre el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández, como hicieron varios gobernadores de peso.

La Liga de las provincias se movió, pero Perotti fue consecuente: si no se sumó a la movida que le marcó la cancha al propio Presidente y lleva como principal consigna ampliar la Corte Suprema, tampoco lo haría en una situación tan compleja. Meter los pies en el barro puede significar ser tragado por el pantano. Sin embargo, ve con buenos ojos la designación con Batakis, con quien tenía buen vínculo a partir de su cargo de secretaria de Provincias, sobre todo el ministro de Economía, Walter Agosto, según confiaron a Letra P en el entorno del gobernador. “Es una buena noticia, por su visión federal, su experiencia y su capacidad”, escribió Perotti en su cuenta oficial de Twitter.

Más allá de lo protocolar, un nuevo aire en el Ministerio de Economía no fue mal visto por la Casa Gris. El vínculo con Guzmán se había dañado luego de que le estirara la definición de la deuda histórica durante meses, algo que puso ansioso a Perotti. Finalmente, la firma del convenio de pago llegó a sólo tres días de la renuncia del economista. ¿Ya sabía que se iba y decidió cerrar el tema? Ya no es relevante para Santa Fe, sí que haya firmado por más que el gobernador no le haya podido sacar todo el jugo posible.

El consenso sobre Batakis de todo el espectro del convulsionado Frente de Todos (FdT) demuestra un perfil que no tiene extremos, algo que cae bien en el mandatario santafesino. Hay otro dato que genera buena aceptación en la Casa Gris: la nueva ministra proviene del corazón de Daniel Scioli. Fue su ministra de Economía bonaerense y comparte el perfil productivista que el exgobernador promete ahora desde la cartera de Desarrollo Productivo y levanta expectativas en Santa Fe.

Hasta pueden pensar en destrabar algunos programas o líneas de financiamiento para la producción. Esa herramienta y, en general, la futura relación con la provincia dependerá de la política económica que priorice la ministra, es decir, si es que opta por medidas más populares con el horizonte de 2023 o busca el cumplimiento estricto del acuerdo con el FMI, como pretendía Guzmán.