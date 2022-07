Cristina y Fernández, a solas en Olivos

No fue una cena ni estuvo Sergio Massa como en el anterior cónclave. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner almorzaron este sábado en la Quinta de Olivos, después de una semana signada por la turbulencia financiera en la que el dólar blue pareció no encontrar techo, al llegar hasta los 350 pesos, antes de bajar. No hubo, por ahora, confirmación oficial del temario de la sobremesa pero se descartaba que la economía había sido abordada, incluyendo los posibles nuevos retoques del gabinete. Como las anteriores citas, a pesar de algunos trascendidos, el grueso de la charla entre ambos forma parte del pacto de silencio firmado desde que retomaron el diálogo.

La vicepresidenta ingresó a la residencia oficial pasadas las 13. Fue después de una semana convulsionada que terminó con la propuesta oficial de generar un dólar paralelo para que el campo pueda liquidar la cosecha, tal como presionó el propio jefe de Estado el viernes. La propuesta, en principio, fue descartada. Este sábado el gobernador santafesino Omar Perotti salió a defender la postura agraria.

Con la suspensión del viaje presidencial para ver a Joe Biden a Washington, en la agenda de Silvina Batakis se mantiene la cita del lunes de la ministra de Economía con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El acuerdo con el organismo internacional de crédito, para renegociar la deuda que heredó el Frente de Todos (FdT) de la gestión Cambiemos, fue el germen de la crisis que mantuvo al oficialismo en vilo por los últimos meses.

El almuerzo fue revelado por el sitio Infobae. En paralelo, desde el entorno de Cristina Kirchner evitaron confirmarlo. Sellada la tregua, desde la traumática salida de Martín Guzmán, los cónclaves entre ambos socios del FdT fueron mantenidos casi en secreto. Sobre todo el contenido de las charlas. La última cita también había sido destapada el mismo portal, que había afirmado que la exfórmula de campaña habían consensuado la suba de diez puntos porcentuales de llamado "dólar turista", una medida anunciada por la AFIP. Sin embargo, desde la dirección de prensa del Senado negaron que esa medida hubiera sido acordada, al tiempo que confirmaron la cena, sumando un dato: a la mesa también se sentó Massa. Aquella fue la segunda cumbre del trío, con el regreso del tigrense a Olivos luego del domingo de versiones que lo indicaban como jefe de Gabinete.

Al menos al cierre de esta nota, en el despacho del titular de Diputados negaron que el tigrense hubiera esta este sábado en Olivos. Fue un nuevo fin de semana que arrancó con versiones que indicaban que los tiempos podían acelerarse, al ritmo de la desconfianza de los mercados, por lo que el Presidente podría finalmente seguir el consejo de su propia mesa chica para ahondar en nuevos cambios de gabinete para oxigenar su administración, Los secretarios Julio Vitobello (de la Presidencia) y Vilma Ibarra (Legal y Técnica) fueron piezas fundamentales para organizar el almuerzo.