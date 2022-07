Otra vez del lado del campo: Perotti se desliga de Fernández

No es la primera vez ni será la última. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, volvió a quedarse con el campo, al salir al cruce del reproche de Alberto Fernández por la supuesta demora especulativa de la liquidación de granos, al final de otra semana turbulenta en materia financiera, con una volatilidad del dólar blue que parecía no tener techo. "No comparto con el Presidente", se distanció, otra vez, el mandatario peronista.

"Es muy importante generar certidumbre. Eso no se hace con acusaciones o presiones; sino con más y mejor diálogo”, le dedicó el mandatario provincial, sin anestesia, a Fernández. La relación entre ambos ha tenido sus idas y vueltas desde el fallido plan por "rescatar" Vicentin, la cerealera que está en concurso de acreedores. Las meras advertencias nacionales de subir la retenciones también generaron la abierta queja de Perotti; sumado al regreso a la gestión albertista de Agustín Rossi, el peronista parado en la vereda de enfrente a la del gobernador en la interna santafesina.

A diferencia del Jefe de Estado, Perotti, aseguró que “no se ve ninguna especulación” en el sector productivo de la provincia. "Nuestros productores y nuestros trabajadores han hecho un inmenso trabajo. Este motor productivo, que es Santa Fe, ha permitido la generación de gran parte de las divisas que recibe el país”, expresó el santafesino.

“La Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos como el de enfrentar la inflación, de enfrentar a los que especulan con el dólar y el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita”, fue la frase de Fernández del viernes, que un día después fue rechazada por Perotti.

En contraste, el gobernador argumentó que las exportaciones del sector agropecuario, en el primer semestre, “fueron muy importantes y estuvieron dentro de los parámetros normales”, al tiempo que insistió que no ve “ninguna especulación en el sector productivo”. En esa línea, además, reclamó que desde Nación se deben generar “mecanismos que incentiven a movilizar dólares que están en ahorro”, dentro o fuera del país.