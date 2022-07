Modo halcón: Bullrich mostró sus garras en Entre Ríos con un discurso duro

PARANÁ (Corresponsalía Entre Ríos) En modo halcón, con un discurso duro ante la prensa y más duro aún con la militancia, Patricia Bullrich dejó marcadas sus garras en su paso por el suelo entrerriano. Al igual que uno de sus rivales en la carrera presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, la semana pasada, la exministra de Seguridad viajó a esta ciudad a abrazar al diputado Rogelio Frigerio, el virtual candidato a la gobernación de Juntos por el Cambio. En su raid exprés, instó a la oposición en el Congreso a "hacer algo" ante un Gobienro al que tildó de débil. Comió asado con productores agropecuarios y, por la tarde, arengó a una tribuna a su medida.

La presidenta del PRO llegó a Entre Ríos tras un breve paso por la vecina provincia de Santa Fe, en donde, en la localidad de Santo Tomé, compartió una breve recorrida con el exdiputado Miguel del Sel, una figura que, alejada de las candidaturas tras sus dos frustrados intentos por la gobernación, mantiene centralidad en el macrismo provincial. El actor ofició de presentador en algunas mesas de café y en comercios, a la vez que aprovechó para mandar un video con un saludo a Frigerio.

Precisamente, Bullrich compartió con Frigerio la agenda en la ciudad de Paraná, aunque evitó jugarse al 100% por su figura. “Sin dudas Rogelio es un candidato fuerte que representa a una parte muy importante que ganó las elecciones anteriores, pero siempre uno debe abrirse y respetar a otros candidatos usando el sistema de las PASO”, le dijo a Letra P. Un guiño, más, al radicalismo, al que también invitó a "compartir el gobierno y la fórmula" para destronar al Frente de Todos en 2023.

La ruralidad fue parte del eje de la visita. Estuvo en un tambo modelo, ubicado en la localidad de La Picada, a pocos kilómetros de la capital de la provincia. Allí, compartió un asado y escuchó a alrededor de 100 productores con los que “habló de igual a igual porque ella es productora en la provincia de Buenos Aires como Frigerio es acá”, aportó un presente que forma parte de su equipo técnico. Los temas que se trataron fueron una cantinela repetida para este escenario: pedir un tipo de cambio competitivo, quejarse por las retenciones, la dificultad para adquirir insumos agropecuarios y el estado dificultoso de los caminos rurales. Nada nuevo pero refuerza el sentido de pertenencia al sector. Estuvieron ahí el senador del PRO Alfredo De Angeli y Guillermo Bernaudo, quien fuera número dos en el ministerio de Agricultura bajo el mando de Luis Miguel Etchevehere.

Por la tarde, en un acto con la militancia al que Letra P accedió, Bullrich se soltó y, sin filtros, disparó contra el Gobierno. “No podemos dejarnos morir como un enfermo que siente que ya no puede", arrancó. "Tenemos un 2023 y estamos trabajando en un programa fuerte, sin cambios tibios, no hay otra manera. Tenemos que meternos hasta el hueso, no podemos tener funcionarios que se asusten del cambio. Lo necesitamos como en los mejores momentos de la historia”, arengó y hasta parafraseó al general José de San Martín: “Cuando dijo 'voy a cruzar los Andes' y el Director Supremo le respondió que eso era imposible, él le dijo 'puede ser que sea algo imposible pero es algo imprescindible y lo imprescindible le gana a lo imposible'”.