Santa Cruz: tras el fallo de la Corte, un juez promovido por Claudio Vidal quedó al frente del TSJ

Después del fallo de la Corte Suprema , el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz ingresó en su fase de recambio y ya designó un nuevo presidente: el recién llegado Gabriel Contreras Agüero . En una tensa primera reunión, Fernando Basanta , identificado con sectores que resistieron la ampliación impulsada por Claudio Vidal , terminó acompañando la designación.

La designación se resolvió en una primera reunión marcada por diferencias entre los integrantes. La votación terminó seis a dos, con el rechazo de René Fernández y Alicia Mercau , mientras Paula Ludueña no participó por licencia.

El resultado dejó expuesta una división que persiste dentro del cuerpo tras la llegada de los nuevos integrantes, que originalmente habían sido desconocidos por sus ahora compañeros.

La intervención de la Corte Suprema resultó determinante para el cambio de época en la Justicia santacruceña. El máximo tribunal dejó firme la ley que el propio tribunal provincial había declarado inconstitucional, abriendo un frente de disputa institucional con el gobernador y la Legislatura.

Los nuevos: Daniel Mariani, en el medio, con José González Nora, Sergio Acevedo, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Contreras Agüero.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revirtieron esa decisión y descartaron la legitimidad de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales para impugnar la norma, sino que además habilitaron la ampliación.

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz acató el fallo de modo inmediato y avanzó en la incorporación de nuevos miembros. Así comenzó una etapa de convivencia entre sectores con posiciones enfrentadas.

Un tribunal ampliado con tensiones internas

Con la nueva conformación, el tribunal quedó integrado por nueve jueces: Contreras Agüero, Ludueña, Basanta, Fernández, Mercau, Daniel Mariani, Sergio Acevedo, José González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega.

La reunión para definir autoridades se realizó en la sede judicial desde las primeras horas del lunes y no logró esquivar las tensiones entre los jueces que se sumaron por impulso de Vidal y quienes venían ocupando sus sillas en el máximo tribunal, cuestionados abiertamente por el gobernador.

El encuentro fue presidido en un inicio por René Fernández, que dejó el cargo tras quedar en minoría luego de la votación que terminó con la designación de Contreras Agüero. Si bien el resultado final parece haber operado como una síntesis entre sectores, la foto marca las tensiones que marcarán la nueva etapa.

Con Mariani jugando con el cuarteto que arribó este lunes, el bloque de Fernández se quedó rengo por la ausencia de Ludueña y el sorpresivo voto de Basanta, que fue sometido a un juicio político en medio del proceso que había congelado la reforma. Mariani, resultó elegido para ocupar un espacio en el Consejo de la Magistratura provincial.

Perfil y antecedentes de Gabriel Contreras Agüero

El nuevo titular del cuerpo llegó con trayectoria en la justicia penal del norte provincial. Hasta su designación, se desempeñó como juez de instrucción en Caleta Olivia y trabajó en fiscalías de la Segunda Circunscripción Judicial.

Su recorrido incluyó causas de alto impacto vinculadas a funcionarios y dirigentes sindicales. Entre ellas, intervino como juez subrogante en la investigación por la agresión al contratista Fabio Cattani en Puerto Deseado.

En 2020 procesó por administración fraudulenta a integrantes de la conducción de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles. La denuncia había sido presentada por el entonces secretario general del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Su designación abrió una etapa en el Poder Judicial de Santa Cruz atravesada por tensiones. La ampliación, impulsada desde la política y resistida en un inicio por una parte del propio TSJ, dejó un esquema en disputa sobre el cual se deberá administrar Justicia en uno de los territorios más australes de la Patagonia.