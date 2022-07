Inflación: el Gobierno apuntó a quienes remarcan por "especulación y codicia"

En la previa a que el INDEC informe el índice de inflación de junio, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, apuntó contra de quienes "remarcan precios por codicia y especulación" y afirmó que la expectativa del Gobierno está puesta en que la cifra continúe el ritmo de descenso que inició hace dos meses.

"Aquellos que remarcaron creyendo que habría una devaluación, esperemos que dejen de remarcar porque no están jugando con el Gobierno, sino con la mesa de los argentinos", dijo durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Ante la consulta por las subas registradas en los últimos días, tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y la llegada de Silvina Batakis, la vocera insistió en que esas remarcaciones son producto de las especulaciones del sector. En ese sentido, aseguró que "la ministra está trabajando con los empresarios para reconstituir la cadena de formación de precios" e indicó que esperan "los números de hoy".

"La inflación es multicausal, es endémica, es estructural en la Argentina", enfatizó.

La funcionaria desestimó también la falta de abastecimiento de productos de primera necesidad en los supermercados y atribuyó la incertidumbre en torno a este tema a la misma situación que provoca las subas injustificadas en los precios.

"El Gobierno está garantizando que no haya desabastecimiento, puede haber faltantes puntuales en góndolas o supermercados pero no hay faltantes masivas, no llevemos el temor a a la ´población porque no está sucediendo", aseguró y destacó que "funcionarios de Economía están trabajando y conversando con supermercadistas y con quienes los proveen para que esto no suceda".

En tono de desaprobación, insistió en que "sumarse al ejercito de los especuladores y los codiciosos es algo que están haciendo en contra de las argentinas y argentinos".