Tolosa Paz, a Larroque y Berni: “Menos circo y más trabajo”

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, integrante del albertismo nonato, cargó este lunes contra los ministros bonaerenses Andrés Larroque (Desarrollo para la Comunidad), lanzallamas designado del kirchnerismo en Buenos Aires en la guerra interna frentetodista, y Sergio Berni (Seguridad): pidió “menos circo y más trabajo”. Sus dichos alimentan la tensa calma de estas horas, tras el fin de semana explosivo por la salida de Matías Kulfas del Gobierno tras el off-gate que hizo estallar a CFK y desembocó en la decisión de Alberto Fernández de prescindir de uno de sus incondicionales en pos de la unidad. En una entrevista radial, la legisladora dijo además que “no existe el albertismo”, aunque aclaró que tampoco existe el cristinismo y se autoproclamó “kirchnerista”.

Tolosa Paz diferenció el valor de la palabra de Cristina Fernández del de otros funcionarios y dirigentes del Frente de Todos (FdT). “Una cosa es lo que dice Cristina y otra lo que dice el resto de los funcionarios, hay una diferencia abismal”, dijo durante una entrevista con 221Radio. Y aunque indicó que no iba a gastar “ni un minuto en comentar las descalificaciones y agravios al Presidente por parte del algunos ministros de la provincia de Buenos Aires”, se metió de lleno en la disputa interna.

Consultada por las declaraciones de Larroque y otros que cuestionan a Fernández, afirmó: “No los voy a citar, son conocidos, se pasean por canales de televisión y tienen que resolver muchos problemas de los bonaerenses; los invito a que a trabajen en resolver esos problemas, que son muchísimos. Menos circo y más trabajo, que es lo que necesita el pueblo de la provincia”, disparó, a lo que puede ser leído como una alusión a Sergio Berni, además de a Larroque.

El secretario general de La Cámpora fue uno de los principales críticos del Presidente y parte de su gabinete. A principios de mayo, había dicho que tanto Kulfas como los ministros Martín Guzmán (Economía) Claudio Moroni (Trabajo) estaban “construyendo la derrota de 2023”.

Tolosa Paz dijo que prefiere guardarse “el sabor amargo” que le deja escuchar esas descalificaciones “que no le hacen bien a nuestro gobierno” y remarcó que es el gobierno de “Alberto y Cristina, de Cristina y de Alberto”.

De las críticas, no obstante, dejó afuera al gobernador Axel Kicillof, con quien -aseguró- trabaja muchísimo. “Es difícil verlo a Axel con agravios o descalificaciones, es un hombre que trabaja y trabaja y nos invita a todos a hacer eso”, concedió en favor del mandatario, recibido en equilibrismo, pero incondicional de la vicepresidenta.

Pese a que rescató el trabajo de Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo -donde desembarcará el embajador en Brasil y exgobernador bonaerense Daniel Scioli, equilibrista experto en tensiones con CFK-, la legisladora que sueña con ser intendenta de La Plata indicó que lo que hizo el Presidente fue “muy contundente” y que eso dejó como mensaje que “no se pone en duda la unidad con Cristina”.

Pese a ser una dirigente del riñón de Fernández, Tolosa Paz puso en un nivel de igualdad si vínculo con los dos extremos de la grieta interna. Aseguró que su relación con el Presidente y la vice es “de mucho respeto”, aunque reconoció que por su función tiene más trato con el primero y negó que exista el albertismo. “A veces nos catalogan como el albertismo; no existe el albertismo, existen hombres y mujeres que defendemos la gestión del gobierno, que somos kirchneristas, que bancamos doce años los gobiernos de Néstor y de Cristina y que entendemos que como no existe el cristinismo, no existe el albertismo. Existe el kirchnerismo”.