Vidal criticó la designación de Scioli y apuntó: “No hay rumbo económico”

Luego de la salida del ahora exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de la designación de Daniel Scioli como su sucesor, la diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal aseguró que la actualidad nacional “no es un tema de nombres” y denunció que el Gobierno “no tiene ningún plan económico”.

"No es un tema de nombres. No importa quién está al frente del equipo económico sino lo que van a hacer para frenar la inflación, que los productores no enfrenten lo que enfrentan todos los días", afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia, donde también denunció que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “están más preocupados en pelear por los cargos” y “en la disputa de poder” que “en lo que le pasa a la gente”. “Todo esto sucedía en el festejo de los 100 años de YPF mientras ocho provincias están sin gasoil”, ejemplificó.

Sobre la salida de Kulfas, Vidal adelantó que la oposición, a través de la diputada Graciela Ocaña, va a exigir que se investigue judicialmente la licitación del gasoducto Néstor Kirchner para dirimir las responsabilidades en el atraso de la obra que conectará a Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires. "Nuestro gobierno dejó la licitación para adjudicar, y si se hubiera avanzado con el proceso que dejamos, tendríamos gasoducto. Este es el mayor acto de corrupción, porque toda esa plata que hoy no tenemos podría haber hecho una Argentina más competitiva", declaró.

La diputada también se refirió a las próximas elecciones presidenciales para las cuales, manifestó, JxC va a “llegar con una propuesta muy concreta y un equipo muy sólido”. “No vamos a improvisar”, prometió. De todas maneras, descartó anticipar el puesto por el cual buscará competir ya que, adelantó, irá “donde se la necesite”.

"Por supuesto que me gustaría, todos tenemos una visión presidencial al final del camino, y estoy recorriendo todo el país, pero voy a ser lo que tenga que hacer para que Juntos por el Cambio gane el año que viene y ocupar el lugar que tenga que ocupar", completó.