El plan Zurro para terminar con los planes

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) “En este momento tan conflictivo con los planes y con algunos intermediarios hablando pelotudeces, estoy planteando una salida”. Con su clásica impronta, carente de todo recoveco discursivo, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, definió a Letra P el objetivo y las características de su proyecto para transformar los planes sociales en empleo en su distrito, iniciativa que este miércoles motivó el encuentro con Cristina Fernández en medio de la polémica en el Frente de Todos (FdT) por el abordaje de estos programas.

También podés leer Qué haría hoy Cristina si tuviera la lapicera

“A Cristina le encantó, por eso lo lancé. Tengo el aval de Cristina. Siempre mi terminal es Cristina”, subrayó el jefe comunal ultrakirchnerista que ya giró la iniciativa al Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Juan Zabaleta. Son 334 personas las que reciben un plan social en Pehuajó. Zurro propone que el municipio sume 4.000 pesos al monto que ya perciben y gestionarles una obra social. A cambio, el beneficiario tendrá 20 horas de trabajo semanales, con horario controlado, y capacitación para el empleo pleno.

“En Pehuajó, los planes Potenciar Trabajo son de distintas agrupaciones, no importa de quiénes. Lo que le mandé a Zabaleta es para firmar un convenio. Pehuajó pondría un plus y le pagaríamos una obra social, que sería IOMA. Tendrían que cumplir 20 horas en distintos trabajos y capacitación”, graficó el intendente pehuajense que, al marcar que quienes perciben los planes sociales son “muy estigmatizados”, lo que busca su propuesta “es incorporarlos al trabajo, capacitarlos para cuando llegue un empleo pleno”.

También podés leer A la izquierda de Bullrich: el plan gradualista de Milei para sacar los planes

Según la Comuna, el promedio de edad de quienes reciben planes es 32 años. También se remarcó que en los últimos dos años hubo un “crecimiento exponencial” de altas de beneficiarios de programas sociales en el distrito.

Zurro dejó en claro que su pretensión no es sumarlos como empleados municipales. “No estoy buscando mano de obra de ninguna manera”, recalcó para arremeter de inmediato contra la propuesta del intendente PRO de Lanús, Néstor Grindetti, quien reclama que los planes sociales sean manejados por las comunas: “Lo de Grindetti es un papelón, es un gorila”.

También podés leer Kicillof se apoya en la Liga de las provincias y busca federalizar la ayuda social

Ante eso, detalló que su proyecto se orienta a preparar a las personas para un empleo. “Nadie pasa de la pobreza estructural a tener un empleo de ocho horas. Y no tienen la culpa ellos, sino sobre todo Macri y el imperialismo que nos ha sometido a esta situación de más capital y menos trabajo. En Argentina, nadie pasa de la pobreza estructural a un empleo pleno sin antes capacitarse. En todo lo que sea, los vamos a capacitar, queremos que trabajen 20 horas, que sea con un horario, con control como cualquier puesto de trabajo en Argentina. Esto dignifica, es un paso adelante, no habría intermediarios. La Municipalidad no es un intermediario, sino un Estado que controla las diferentes problemáticas de la sociedad”, ahondó.

Al ser consultado sobre las críticas recientes que recibió Cristina Kirchner de referentes del Movimiento Evita como Fernando “Chino” Navarro (quien machacó que CFK “hace mucho no va a un barrio”), Zurro salió con los tapones de punta: “Era menemista. Navarro ¿no era el empresario que estaba con la convertibilidad porque el uno a uno le convenía, estaba con la convertibilidad cuando se morían los obreros? Se tiene que sacar el sombrero con Cristina, quedarse calladito. ¿O le parece que porque tiene un puesto temporario puede hablar de nuestra líder? Que se calle la boca”.