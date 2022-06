Picotazos entre palomas: Vidal suma otra fricción a su vínculo con Larreta

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal, el ariete electoral larretista de las elecciones legislativas pasadas en la Capital, le bajó el pulgar para competir en las elecciones de 2023 por la gobernación bonaerense a su par Diego Santilli, la otra media naranja del Plan Canje que pergeñó en 2021 el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al remarcar su apoyo abierto a la postulación en Buenos Aires de su exministro de Seguridad, Cristian Ritondo. El picotazo de la exgobernadora con aspiraciones presidenciales le agrega otro episodio al revuelo que agita el nido de las palomas amarillas de cara a los comicios del año próximo y en el que, como contó Letra P, el expresidente Mauricio Macri mete la cola.

"Están 'un poco lejos', pero 'no se están tirando' dardos abiertamente". Así contaba este miércoles Gonzalo Prado en este medio la evaluación del entorno del alcalde capitalino sobre el vínculo con Vidal, en el que reconocían "altibajos" en los últimos tiempos, al indagar sobre los efectos en esa relación de los repetidos centros que el fundador del PRO le viene prodigando a su exvicejefa porteña para esmerilar las ambiciones de Larreta. Las declaraciones de la diputada en la noche del jueves estiran un paso más la distancia que parece abrirse entre ambas figuras opositoras que, según cuentan de ambos lados, se sentaron a discutir las intenciones de ella de recorrer el país y sellaron un pacto de honor: se pusieron de acuerdo en que, en vistas de que ambos aspiran al mismo sillón, el de Rivadavia, lo que cada uno construya en la carrera será puesto luego a disposición del que mejor mida.

"Quien está mejor capacitado para ser gobernador se llama Cristian Ritondo y es una persona que trabajó conmigo", sostuvo la exmandataria provincial en la señal de cable LN+ y halagó la gestión que tuvo el actual jefe del bloque PRO en Diputados cuando fue ministro de Seguridad bonaerense entre 2015 y 2019.

Para no clavar el pico más allá de lo tolerable en esta etapa preelectoral, Vidal aclaró: "Ya lo he hablado con él. Lo respeto muchísimo a Diego. Fuimos compañeros de equipo y hemos trabajado juntos y es muy valioso", señaló la diputada y, aunque dejó en claro que "la decisión la tomará la gente", insistió en los méritos de su exministro: "No tengo dudas de que Cristian Ritondo puede ser un gran gobernador para la provincia de Buenos Aires".

La semana pasada, Ritondo le confirmó a Letra P que pujará en la interna de Juntos por el Cambio para ser el candidato en la provincia de Buenos Aires que busque destronar a Axel Kicillof. "Quiero conducir la provincia de Buenos Aires para sacarla del lugar inviable en el que está ahora”, dijo el diputado a este portal. En esa línea, prometió poblar su gabinete de intendentes y apalancar su candidatura en la tropa que construyeron con Vidal durante los cuatro años que gestionaron en la madre de todas las batallas.