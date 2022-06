Rafecas archivó la causa por supuesta corrupción en el gasoducto

Diez días después de abrir la investigación, el juez federal Daniel Rafecas archivó este jueves la causa relacionada con la construcción del gasoducto Néstor Carlos Kirchner, que conectará a Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires. Según el fallo, la obra “se viene realizando conforme a las normas” y “teniendo en cuenta la urgencia de su puesta en funcionamiento”.

Rafecas abrió la pesquisa luego de que el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas asegurara, a través de un off the record que le costaría el cargo- que el área de Energía, que es comandada por figuras del cristinismo, favoreció a Techint para que la empresa ítaloargentina se hiciera cargo de su construcción. Días después, en una citación ante Rafecas, Kulfas se desdijo y declaró que no le “consta que haya delito” en el proceso licitatorio.

Este jueves, el juez notificó que, “tras hacerse de toda la documentación, tomar declaraciones y escuchar a expertos tanto en extracción como en transporte de gas”, concluyó que “todos los señalamientos han sido descartados por no ser ciertos”. “La Justicia federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal”.

Quien también negó un posible caso de corrupción fue el extitular de la unidad ejecutora de IEASA (exEnarsa) a cargo de la construcción de la obra, Antonio Pronsanto, quien, en declaraciones de prensa, manifestó que “jamás” recibió indicaciones políticas para favorecer a Techint. “Jamás se me dio indicaciones de poner o sacar un contratista o de forzar una licitación en una cuestión técnica. Muy por el contrario: se me decía andá y hacé”, agregó en una entrevista con Radio Con Vos.

Con esta decisión, la construcción del gasoducto podrá seguir adelante con el objetivo de llevar el gas de Vaca Muerta a la red gasífera de Buenos Aires para distribuir energía en el mercado interno y dejar de importar a través del mercado internacional, una maniobra económica que consume dólares en momentos en que faltan en las arcas del Banco Central.