Exfuncionario a cargo del gasoducto: "Me decían 'sí, sí' y las cosas no ocurrían"

El extitular de la unidad ejecutora de IEASA (exEnarsa) a cargo de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, Antonio Pronsanto, consideró "inexplicable" la paralización del proyecto y aseguró que “jamás” recibió presiones en el proceso de licitaciones y contratos adjudicadas de forma mayoritaria a la empresa Techint. Explicó que su salida de la empresa tuvo que ver con la lentitud para tomar y ejecutar decisiones

“No me contestaban. Ojalá me hubieran dicho es por esto o por esto otro, pero era peor (...) Me decían sí, sí, sí y después las cosas no ocurrían”, expresó en declaraciones a Radio Con Vos, donde recordó que los trabajos comenzaron a ralentizarse a mediados de abril, "cuando todas las decisiones no se tomaban".

“Después de eso, aproximadamente para Semana Santa, las cosas inexplicablemente para mi se empezaron a ralentizar. Todas las decisiones comenzaron a ponerse lentas, una detrás de la otra. Y todos los días nos tenemos que integrar con todos los organismos del Estado, los municipios, los periodistas, la publicación. Yo todos los días me juntaba con el presidente (de IEASA), a Agustín Gerez le tengo un gran cariño personal, pero no se tomaban las decisiones. Llegó un momento en que dije a mi me trajeron para ayudar en esto, yo no podía tomar las decisiones porque no era mi lugar, ¿qué sentido tenía que estuviera?”, agregó.

Con su renuncia a la empresa, el exfuncionario dio el primer indicio de una crisis que derivó en la salida de Matías Kulfas del Ministerio de Producción. A raíz de una denuncia por las presuntas irregularidades en las contrataciones para la megaobra, ambos debieron declarar ante el juez Daniel Rafecas. En el caso de Pronsanto, tuvo que dar precisiones técnicas y políticas sobre la realización del trabajo en construcción y desestimó haber sido presionado en alguna ocasión en cuanto a la designación de proveedores.

“Jamás recibí presiones. Trabajé ocho años bajo las indicaciones de (el exministro de Planificación Federal) Julio De Vido. Jamás se me dio indicaciones de poner o sacar un contratista o de forzar una licitación en una cuestión técnica. Muy por el contrario: se me decía andá y hacé”, agregó durante la entrevista.

En tanto, justificó la elección de los materiales para la obra en cuestión y dijo que no existen discusiones en ese sentido. “No es que sea correcto para mí, es correcto para los libros. Uno tiene que ajustarse a la norma y a los cálculos”, dijo.

Por último, remarcó que le da “vergüenza” que el proyecto esté paralizado ya que genera grandes ganancias para el país. “Se pierden de 3 mil a 6 mil dólares por minuto en que no se hace nada”, resaltó.