La era post-Rizzo arranca sin diálogo

La era post-Jorge Rizzo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que se inicia después de 16 años de hegemonía de un mismo sector interno, comienza a tomar forma con la aceleración de conversaciones entre la lista victoriosa, liderada por Ricardo Gil Lavedra, y la perdedora, que supo encabezar el exinvencible de Gente de Derecho. El proceso ya tiene sus primeras dificultades.

Si bien el traspaso de mando formal se producirá el 30 de mayo, en Unidad en Defensa de la Abogacía pretenden conocer cuanto antes y de forma precisa el estado del órgano que representa a los letrados para comenzar a tomar medidas. A pesar de los pedidos, todavía no lograron acceder a los movimientos de la tesorería, una información que estará vedada por la agrupación en retirada hasta último momento.

Frente a este escenario, un integrante de la coalición que le arrebató el poder a Rizzo indicó que es necesario encarar una auditoría y un inventario lo antes posible. “Podemos encontrarnos con cualquier cosa”, explica este dirigente a Letra P. En campaña, el conglomerado de fuerzas anti-Rizzo machacaron contra los gastos “absurdos” que realizó la gestión, sobre todo durante el peor momento de la pandemia de coronavirus, cuando mantuvo a las guardias de seguridad con el Colegio cerrado y el jardín maternal sin actividad alguna. Mientras tanto, miles de abogados y abogadas sin trabajo por los tribunales vedados ante medidas sanitarias tuvieron que continuar pagando la matrícula, que aumentó por encima de la inflación. Este fue el reproche de la lista ganadora durante la campaña.

El diálogo entre oficialismo y oposición exhibe cortocircuitos. Para muestra basta un botón: hace días que Patricia Trotta, la vicepresidenta electa, intenta dialogar con la saliente Sandra Román, sin éxito alguno.

No obstante, pese a estas condiciones, el nuevo oficialismo avanzó en la conformación de distintos equipos que trabajarán por áreas, como el servicio del abogado, secretaria general, tesorería y asuntos académicos. "Mantendremos todas las cosas que se han hecho bien en el Colegio y vamos a cumplir las que prometimos. Vamos a escuchar más las necesidades de la abogacía, a modernizar el colegio, a procurar una capacitación de excelencia y a liderar cambios en los procesos judiciales", prometió Gil Lavedra sobre lo que sucederá a partir del 31 de este mes.

De salida

El hombre que supo liderar los destinos del Colegio durante 16 años utilizó su programa en Radio Cooperativa para volver a cuestionar a la lista que consiguió la victoria. “No tienen plan de gobierno”, fustigó. El resto fueron autoelogios a su extensa administración.

“Gente de Derecho hizo una gestión impresionante, cambió la historia de la abogacía en el país y nuestra organización no tiene un partido político atrás ni un expresidente apoyando. No tiene plata para publicidades. Apenas tuvo fondos para poner a un grupo de militantes a llamar por teléfono, eso fue algo extraordinario”, dijo el letrado en referencia al soporte que tuvo Unidad en Defensa de la Abogacía y al call center que montó, pero no con partidarios sino con empleados del Colegio, según denunció la entonces oposición en los días previos a los comicios.