Lousteau, muy arriba: "Evolución no tiene miedo a competir"

LA PLATA (Corresponsalía) "Evolución no tiene miedo a competir, no tiene miedo a perder por sus convicciones y no tiene miedo a ganar para llevar adelante las transformaciones que hacen falta en la Argentina". El senador Martín Lousteau llegó muy arriba a la Convención Nacional de la UCR, que se desarrolla este viernes en esta ciudad.

Antes de ingresar al Teatro Coliseo, donde delibera el órgano partidario que ratificará su pertenencia a Juntos por el Cambio y promoverá la ampliacióin de la coalición pero solo con fuerzas políticas que coincidan con sus postulados históricos, el precandidato a jefe de Gobierno porteño dijo descargó un manifiesto pro-PASO. "Evolución hace un culto" de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias porque, dijo, de allí salen "los mejores candidatos validados por toda la sociedad".

El manifiesto tiene un destinatario: el PRO, el socio al que la UCR le está advirtiendo que tendrá que competir para imponer candidaturas. "Los mejores candidatos para representar a Juntos por el Cambio surgen de las PASO; queremos que ese sea el método para elegirlos", indicó.

Lousteau vendió con vehemencia el semillero de Evolución. "Tenemos muichos candidatos que renuevan el partido en cuanto a contenido y en cuanto a cómo se exponen las cosas de cara a la sociedad y tenemos mucha gente con capacidad de gestión", dijo y remató cual líder motivacional: "Evolución no tiene miedo a competir, no tiene miedo a perder por sus convicciones y no tiene miedo a ganar para llevar adelante las transformaciones que hacen falta en la Argentina".

A metros del senador, en diálogo con Letra P, el diputado Martín Tetaz, a quien apadrina para explorar el terreno bonaerense para ir por la gobernación, no descartaba meterse en esa aventura. "Lo dirá la gente", aceptaba.