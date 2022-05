Respaldo de doble filo: Bordet pide garantizarle "gobernabilidad" a Fernández

PARANÁ (Corresponsalía Entre Ríos) El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se metió en la interna grande del Frente de Todos (FdT) para pedir que le den “gobernabilidad” al presidente Alberto Fernández. De este modo, el mandatario mesopotámico dio testimonio de su fe albertista al señalar que las discusiones que protagonizan el jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Kirchner y mantienen en vilo al Gobierno “no aportan ni le sirven a nadie”. Acaso involuntariamente, introdujo un concepto sensible que trasluce un diagnóstico inquietante sobre la coyuntura que atraviesa la Casa Rosada.

También podés leer Necesidad y urgencia: el rol del territorio para levantar al PJ entrerriano

“Más allá de las simpatías, tenemos que preservar criterios que den gobernabilidad a quien ejerce la Presidencia y que podamos abocarnos a los problemas de fondo. No están en la agenda de la sociedad las peleas o las chicanas cruzadas. La agenda de la sociedad pasa por la inflación y el costo de vida”, señaló al aire de Radio Ciudadana de Concordia.

En esa línea, Bordet puso bajo la lupa la preocupación del oficialismo por las consecuencias que la interna y la inflación desbocadas pueden desencadenar en los comicios de 2023 y subrayó que “los asalariados son los afectados y ellos son nuestra base electoral”. “A las internas hay que dirimirlas en las elecciones, cuando sea el momento, no ahora”, sentenció.

También podés leer La contrapropuesta de Fernández a CFK: sin mesa del FdT, convoca al Consejo del PJ

Además, Bordet sostuvo que la interna del FdT “está influyendo en no poder dar en la tecla”. “Por eso, los gobernadores les estamos pidiendo a los dirigentes nacionales que nos aboquemos a eso, que nuestra base electoral nos demanda esto, que resolvamos la inflación que se resuelve con economía pero también con política. Si no hay confianza, no se puede”, argumentó.

Bordet es la segunda autoridad provincial en levantar la voz esta semana luego de que Fernández, tonificado por su gira europea, decidiera responder a los cuestionamientos de CFK y lanzar su voluntad de pelear por un segundo mandato. El gobernador fueguino, Gustavo Melella, fue el primero, y hasta el cierre de esta nota el único, que respaldó la precandidatura del Presidente para el año que viene. El entrerriano no llegó a tanto, pero matizó su expresión de apoyo explícito con un llamado de atención por la crisis que afecta al oficialismo.

También podés leer El clamor por Fernández no tiene quién lo escriba en el norte peronista

Sin embargo, el gobernador entrerriano buscó aislar a la provincia de las esquirlas de la guerra todista y descartó que el conflicto nacional impacte en el distrito. “Lo que se impone como noticia en Buenos Aires no tiene correlato en Entre Ríos. Acá en 2019 construimos un frente muy amplio y seguimos muy cohesionados, no tenemos divisiones ni chicanas políticas. Nuestro frente está fortalecido y debatimos y vamos con posiciones sólidas a la Legislatura”, concluyó.