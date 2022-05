Clamor fueguino: "Necesitamos que Alberto Fernández sea candidato", dice Melella

USHUAIA (Enviado) Con Alberto Fernández de gira en Europa, en el fin del mundo también se hace hace sentir la interna que afronta el Frente de Todos (FdT). En la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur habrá elecciones este fin de semana. El camporista Walter Vuoto quiere "aggiornar" la Carta Orgánica municipal. Siempre que se habla de este tipo de reformas, sobrevuela la idea de reelección, una instancia que el intendente no tiene. En su despacho con vista privilegiada, el gobernador Gustavo Melella se mete en la pulseada oficialista con la bandera de la reelección, empezando por la del Presidente. "Es el candidato natural (para 2023)", sentencia, al desestimar una interna.

El alineamiento con la Casa Rosada no es sólo verbal. El propio Fernández lo visitó el viernes pasado, cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba por hablar en Chaco, y este miércoles fue el anfitrión del desembarco territorial del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que vino visitar obras del programa "Mi Pieza" y a la entrega de materiales del Banco Herramientas. Micrófono en mano, respaldó al ministro de Economía, Martín Guzmán, al ironizar sobre las exigencias del Fondo Monetario Internacional. "Si el ajuste es construir viviendas, me encanta este ajuste", dijo.

Minutos más tarde, ante Letra P y otros medios, Melella reconoció que "no es fácil ser ministro de Economía". Sobre el jefe de Estado dijo, sin dudar: "Reconozco plenamente que quien conduce el país es Alberto Fernández. Quien conduce nuestro espacio en términos políticos es él. El Presidente de todos los argentinos es él".

-¿Cuál es su análisis del llamado a internas en las PASO 2023?

-El Presidente lo hace para abrir el panorama porque había mucha tensión desde lo político. Valoro mucho el diálogo del Presidente con los medios en España porque da claridad y tranquilidad. No es una confrontación contra la vicepresidenta, es un llamamiento al diálogo. Ella tiene una mirada del país y se tienen que sentar los dos para resolver las cuestiones. El diálogo es fundamental. Nuestro pueblo la pasó muy mal en la pandemia. Hoy vivimos un momento inflacionario. No hay que rifar la suerte del pueblo porque estaríamos cometiendo un gran pecado. Hay sectores que no recuerdan que hubo una pandemia.

-¿Hay un operativo clamor por la reelección?

-Necesitamos que sea candidato. Después vendrá la decisión de él si quiere o no ser, pero si le va mal a Alberto Fernández, ¿quién nos va a votar? Si le va mal a su gobierno, nos irá mal a todos. Necesitamos que le vaya bien a todo el país.

- ¿Fernández debería ser el candidato único natural?

- El Presidente es el candidato natural. Si le va mal a él, le irá mal a cualquiera que quiera competir en las PASO. Si pierde las primarias, ¿al ganador le irá bien en las generales? Calculo que no, porque si nos va mal como gobierno (los argentinos) no volverán a votarnos. Hay que dejar de lado miradas particulares o mezquinas. Si alguno no está convencido, que lo haga al menos como estrategia electoral.

-¿La interna oficialista está tapando la gestión?

-Si uno está alejado de la gente, pierde. Los funcionarios que están en la rosca sí pierden el horizonte. Quien conduce el país y nuestro espacio político es Alberto Fernández. El Presidente de todos los argentinos es él. Con la pandemia, vivimos momentos muy duros y se paralizó la economía de la provincia. Tuvimos que llevar módulos alimentarios casa por casa, reforzarles el módulo a los pibes porque ya no iban a la escuela y repartir el gas. Valoro mucho la actitud del Presidente. Detrás de él hay un equipo, hay ministros, y está Guzmán...Estamos preocupados por el proceso inflacionario, pero valoro muchísimo lo que se hace. Así como el Estado nacional durante la pandemia puso dinero efectivo para sostener el empleo, la provincia también lo hizo con fondos propios. Nunca fue fácil ser ministro de Economía en la Argentina y menos en esas circunstancias.

-¿El resto de los gobernadores también está preocupado por la inflación? ¿Lo hablan en el CFI?

-Todos los gobernadores, oficialistas y de la oposición, estamos preocupados. Si no estuviéramos preocupados por el proceso inflacionario estaríamos viviendo en otro planeta, seríamos extraterrestres. No tenemos un He-Man. La gente no dice: "voto a este He-Man del FdT porque me va a salvar". Para ellos es todo lo mismo. Por eso tenemos que terminar todas las divisiones y fortalecer hoy el proyecto que tenemos.

-¿Con sus pares hablan de pedir más diálogo entre el Presidente y la vicepresidenta?

- Todos deseamos que haya diálogo. Si a todos nos interesa el pueblo en serio, no podemos rifar su suerte. Esa es la realidad. Quien conduce es el Presidente, pero diálogo tiene que haber entre todos.