El plan de Busatto en su carrera a la gobernación de Santa Fe

Casi dos semanas de recorridas por oficinas porteñas marcaron para el jefe del bloque del PJ en la Cámara baja de Santa Fe, Leandro Busatto, el entrenamiento final antes de la largada en su campaña a gobernador. Reuniones en Buenos Aires con referentes a ambos lados de la grieta kirchnerista le permitieron recorrer el tablero político y recolectar apoyos y herramientas para la gira que arrancará por la provincia tras Semana Santa. Desde el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, al titular de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, Busatto entró por todas las puertas que le abrieron. Se reunió con albertistas y cristinistas y esquivó las tensiones internas del Frente De Todos que aún no hicieron mella en Santa Fe. Para eso, viajó con un discurso despejado: “Somos kirchneristas, bancamos la gestión nacional y bregamos por la unidad”.

Por eso tampoco exigió exclusividad al funcionariado nacional, que no descuida la agenda con el gobernador Omar Perotti. Es que todo apoyo rinde cuando el objetivo es convertirse en el referente único del esquema nacional del peronismo en Santa Fe. La cereza del postre fue la foto que ilustra esta nota: un cara a cara con el presidente Alberto Fernández, el jueves pasado, en la localidad santafesina Las Parejas, cuando el primer mandatario llegó para anunciar financiamiento para parques industriales. Tras el acto oficial con las autoridades de la provincia, el legislador también fue recibido.

Con toda esa previa, lo que viene es un recorrido por la provincia de Santa Fe que empezará en Rosario el fin de semana próximo, en un megaencuentro organizado por La Corriente en el coqueto Mercado del Patio. Allí se reunirá más de una docena de dirigentes nacionales y locales con la consigna de reflexionar sobre el presente y futuro de Argentina. Luego, a fines de abril, los encuentros serán con referentes territoriales para delinear propuestas programáticas con ejes sobre los cuales construir adhesiones y músculo militante y que se conviertan en un programa de gobierno a presentar el año próximo.

“Queremos representar lo que históricamente ha sido el kirchnerismo en Santa Fe. Muchas veces la gestión nacional está invisibilizada en la provincia y queremos ser esa voz. No vamos a competir con el gobierno provincial a ver si somos más albertistas o más kirchneristas. En el peronismo hoy no sobra nadie. Nos vamos a diferenciar sobre cuestiones propositivas. Lo que sí está claro es que la Nación tiene que tener una empuñadura propia en Santa Fe si quiere en algún momento tener un proyecto político que represente a la gestión nacional. Ya lo dijo el Presidente hace casi un año: hay que ir a internas y fortalecer todas las posiciones”, dijo Busatto a Letra P.

-Esa frase del Presidente, ¿ahorra conflictos al momento de llegar a la interna, a diferencia de lo que sucedió el año pasado?

-Genera la idea de que las internas son una herramienta virtuosa y que, a falta de uniformidad, sirven para dirimir situaciones y potenciar el conjunto. Mi pregunta es qué hubiera pasado en Santa Fe el año pasado si no había interna. ¿El peronismo hubiera sacado un 30 por ciento de entrada? No lo sé. Quienes tenemos una visión distinta del gobierno provincial tenemos que ser una alternativa.

-¿Cómo quedó su relación con el perottismo tras el lanzamiento de su candidatura?

-No tengo relaciones políticas con el perottismo, pero tampoco dificultades. Tengo buena relación con algunos ministros por tema puntuales, porque sigo siendo jefe de bloque en la Legislatura y tengo conversaciones con miembros del Ejecutivo, pero no tengo relaciones políticas. Cuando me ha tocado tener más fluidez con el gobierno provincial en términos políticos, más allá de la gestión, lo hice expresando un espacio que es de la Corriente. Hoy nuestro espacio tomó la decisión de ser una alternativa. Yo no me niego a hablar con nadie, pero no creo que este sea el momento de sentarnos a hablar con ellos.

- ¿Va a seguir siendo jefe de bloque del peronismo?

-Es una decisión que he tomado en función de lo que me han pedido mis compañeros, pero seguramente si en algún momento veo que eso atenta contra la política del Ejecutivo o genera tensiones, daré un paso al costado. Desde ese lugar, defendí todos y cada uno de los temas con los que nos hemos comprometido como no lo hizo ningún otro legislador, ni diputado ni senador. Sobre todo la política de seguridad y muchas cuestiones que el gobierno provincial ha llevado adelante.

-¿A qué otros sectores del peronismo ve acompañando su propuesta?

-Vamos a trabajar con aquellos sectores del peronismo que tengan una afinidad con el Gobierno, con el kirchnerismo y con la defensa de determinados valores que son fundamentales, como la industria nacional, la producción agropecuaria, los derechos de los trabajadores. Con todos los sectores que tengan una visión más progresista. Aspiro a que el perottismo tenga la suficiente entereza y altura de poder construir un camino propositivo para el peronismo, porque ya hemos visto que se han cancelado compañeros o se han estigmatizado algunos sectores tratando de descalificarlos. Después se preguntan por qué perdemos. Entonces, aspiro a que sea una interna propositiva. De todas maneras, me parece que lo que hoy necesita el país y la provincia es un gran acuerdo ciudadano sobre la defensa de determinadas políticas para la provincia de Santa Fe.