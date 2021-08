¿Qué tendrá el bulldog?

Una encuesta de Opinaia puso al Bulldog a hacer cuentas. Con proyección de indecisos, Republicanos Unidos, la lista que encabeza Ricardo López Murphy, se acercaría al 20% de los votos en las PASO y obtendría cerca del 35% de los sufragios de la interna contra Juntos Podemos Más, la boleta de María Eugenia Vidal apadrinada por Horacio Rodríguez Larreta. Con una elección de ese volumen, la rama halcón de la interna colaría tres nombres entre los primeros ocho futuros representantes de la Ciudad en la Cámara de Diputados. López Murphy, que a los 70 años veía esta elección como un último baile, agitó a la coalición opositora con una lista de duros que crítica la gestión de Mauricio Macri y pone piedritas en el camino de Larreta hacia 2023.

Otras mediciones dan cuenta de la creciente intención de voto de López Murphy con su boleta de tuiteros ultracríticos con el kirchnerismo, como la biotecnóloga Sandra Pitta, el economista liberal Gustavo Lazzari y Roberto García Moritán -el marido de Pampita Ardohain, con 607.000 seguidores en Instagram y más pedidos de fotos que el Bulldog- en la cabeza de la lista para la Legislatura. En la línea radical aliada a Rodríguez Larreta que lidera Martín Lousteau comenzaron a ver al exministro de Defensa y de Economía de Fernando De la Rúa como una preocupación. Observan un viraje en parte del electorado que construyó el PRO a lo largo de tres gestiones y media hacia posiciones más duras. El consultor Lucas Romero, director de Synopsis, coincide: "En la Ciudad, el electorado de Juntos por el Cambio está muy enojado con el gobierno nacional. A eso tenés que responderle con un discurso más confrontativo", analiza ante la consulta de Letra P.

López Murphy parece canalizar ese descontento. En su equipo tomaron nota de la carambola que benefició al economista formado en La Plata y Chicago: la decisión de Patricia Bullrich de no competir en la Ciudad. Sostienen que ese voto "halcón" ya está consolidado en la rama disidente de Juntos por el Cambio y que ahora le disputan a Vidal una parte del voto más centrista. Determinados guiños de Bullrich, Macri y otros referentes de los halcones favorecieron al Bulldog. No pasó desapercibido que el entorno del expresidente filtró una reunión con López Murphy antes de la foto y las recorridas con Vidal. "Me parece muy bueno, muy bueno que Ricardo haya vuelto y que vaya a ser diputado nacional; me parece que va a hacer un enorme aporte porque comparto muchas ideas con él, pero también valoro enormemente a María Eugenia, fue mi vicejefa de Gobierno, conoce muy bien la Ciudad, fue gobernadora y tiene mucho para aportar", equilibró el exmandatario en La Nación+.

¿Qué ven los porteños en López Murphy? Según sus asesores, a un dirigente que fue crítico de la gestión macrista, sobre todo en materia económica, y que se rodeó de personas muy críticas con la gestión de Alberto Fernández desde el inicio de la cuarentena. No lo dicen, pero la comparación con Vidal, que se tomó un tiempo luego de su gestión como gobernadora, es evidente. En el entorno de Lousteau notan que la precandidata parece haber perdido ese carisma que la llevó a gobernar la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019. La crítica a la economía macrista le permite al dirigente moverse con soltura en un terreno que al resto de la dirigencia, con pasado o presente de gestión, le resulta muy incómodo.

El fundador de Recrear todavía defiende su paso efímero por el Palacio de Hacienda en tiempos de la Alianza, cuando tuvo que renunciar luego de haber propuesto un ajuste mayor al que la economía venía soportando, con recortes a la educación pública. López Murphy piensa que salió eyectado pero fortalecido y que el tercer puesto que obtuvo en la elección a presidente de 2003, detrás de Carlos Menem y Néstor Kirchner, le dio un respaldo de una parte de la sociedad a su minúscula gestión.

¿Quiénes ven una alternativa en López Murphy? Sobre todo, las personas adultas mayores. El dirigente que corre a Vidal por derecha sabe que no disputará los votos de la juventud ultra que sigue a Javier Milei y que, según la misma encuesta de Opinaia, le da 10% de intención en las PASO. Por eso, el Bulldog busca arañarle votos del centro a Juntos por el Cambio antes de que el voto antisistema que rodea al libertario, aunque busque algún acercamiento a los jóvenes con una serie de entrevistas en plataformas web, como Caja Negra. La política debería tomar nota: si las urnas validan los sondeos, entre 15 y 25% de los votantes de la Ciudad se inclinarían por opciones más a la derecha de lo que propone Rodríguez Larreta.

De todos modos, en el otro rincón de la interna de JxC intentan desdramatizar. Cerca de Vidal entienden que la incorporación de López Murphy a la competencia de Juntos por el Cambio fue un acierto de Rodríguez Larreta y que, al final del día, el Bulldog a lo sumo secundará a la exgobernadora en la elección general. ¿Quedará resentido el alcalde en su aspiración presidencial? ¿O, como sucedió con Lousteau, Elisa Carrió y tantos otros dirigentes, terminará anexando a los halcones a su proyecto?