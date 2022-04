Bullrich: “Queremos dejar de hablar de Milei porque él no quiere estar en JxC”

Luego de participar de un nuevo encuentro de la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC), la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que la alianza opositora quiere “dejar de hablar” de la posibilidad de incorporar al diputado Javier Milei porque “él ya ha dicho que no quiere estar” en sus filas. “Cuando dos no quieren, las cosas no salen”, explicó.

“Queremos dejar de hablar de Milei porque él ya ha dicho que no quiere estar”, manifestó y aseguró que “no tiene sentido seguir hablando, yendo y viniendo”. De esta manera, la exdiptuada y exminsitra de Seguridad de la administración de Cambiemos parece querer dar por terminada la interna opositora alrededor de la posibilidad de formar una alianza con el diputado de La Libertad Avanza, algo que desde las filas de la Coalición Cívica (CC) y la Unión Cívica Radical (UCR) rechazan.

Asimismo, Bullrich descartó hablar de posibles candidaturas para las elecciones presidenciales de 2023 a medida que resurge la posibilidad de que el expresidente Mauricio Macri busque ocupar nuevamente el sillón de Rivadavia. “No estamos hablando de candidaturas, estamos fortaleciendo a JxC”, afirmó y agregó: “Se habló de la necesidad de la fortaleza de JxC y de generar un acuerdo que sea contundente y consistente y que tenga una verdadera vocación de cambio”.

Bullrich se sumó a los dichos del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y desmintió, en nombre de la alianza opositora, una nota de Clarín que este miércoles afirmó que el jujeño había firmado un acuerdo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para aprobar una nueva ley que reglamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. “Es una fake news”, declaró.