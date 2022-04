Morales se suma a Carrió en el team "yo no votaría a Macri"

En plena tensión interna de Juntos por el Cambio (JxC) y justo cuando el expresidente Mauricio Macri busca volver a la escena nacional, el gobernador Gerardo Morales se sumó al sentimiento de la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, y manifestó que no votaría al expresidente en 2023. “Si quiere ser candidato que lo sea, pero que no nos joda a nosotros”, afirmó el jujeño.

Antes de participar de un nuevo encuentro de la mesa nacional de la alianza opositora, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) adelantó que en las próximas elecciones votará por “un radical”. Asimismo, valoró a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quienes calificó como posibles “grandes” candidatos. “El radicalismo quiere tener un candidato de una vez por todas”, declaró.

En la previa, Carrió también había desestimado una nueva candidatura de Macri, aunque todavía aclaró que no sabe “por quién” votará en 2023. “No sé por quién voy a votar y no sé lo que va a pasar el año que viene. Yo no votaría por Macri”, afirmó en una entrevista con LN+.

De esta manera, las dos voces componen un coro opositor que rechaza un renacer de Macri a partir de su acercamiento con el diputado liberal de ultraderecha, Javier Milei, un punto que tanto Morales como Carrió califican como una línea roja. “Tiene muchas coincidencias con Milei”, denunció la exlegisladora sobre Macri y cuestionó su futura pertenencia política a JxC: “No sé dónde va a estar”, disparó ante la posibilidad de que el ingeniero forme una alianza con el dirigente de La Libertad Avanza.

Por su parte, el jujeño acusó a los sectores más duros de la alianza de “querer romper JxC” porque “quieren un acuerdo” con Milei. “No nos vamos a amontonar para joder a la gente. No estoy de acuerdo en llegar así para gobernar en 2023”, afirmó y agregó: “La clave es la unión de JxC y no nos van a empujar a nosotros (el radicalismo) a romper. No me voy a callar y vamos a dar el debate, pero lo rechazo terminantemente”.

“Milei es un pituco que no conoce la realidad del país. Cuando sea más grande conocerá algún barrio pobre y entenderá por qué hay salud y educación pública”, disparó Morales y profundizó: “Es una persona antidemocrática y con esa concepción el radicalismo no tiene nada que hacer”.

En este mismo sentido, el gobernador negó una publicación periodística que aseguraba que había llegado a un acuerdo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para la designación de Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura. “Es una total falacia, es una mentira y una infamia. No sé de dónde salió esa información”, declaró en Radio Mitre.

Asimismo, denunció una “operación” en su contra por parte del “propio kirchnerismo” y los “extremos de JxC que están buscando un acuerdo con Milei” y que “quieren que se quiebre” la alianza, algo que, manifestó, “no va a pasar”. “Lo rechazo terminantemente y ratifico que el radicalismo no se va a apartar de lo que ha pergeñado”, completó.

Por su parte, el diputado radical Facundo Manes también se desligó del expresidente al asegurar que “hay que respetarlo”, pero recordando que “la coalición opositora no es de un solo color” y que Macri “no pudo unir a los argentinos”. “Pertenece al PRO, a una identidad diferencia de la mía, tiene todo el derecho de presentarse, pero creo que no pudo unir a los argentinos, que es el principal desafío que tenemos hoy”, remarcó en declaraciones a Radio Perfil.

“Si los argentinos no tenemos un cambio cultural, un cambio de mentalidad y una unión en una visión estratégica de país no hay proyecto económico y político que sea exitoso”, profundizó y, en este sentido, destacó que “el radicalismo está de pie” y “destinado a tener un rol estratégico en la formación de esa nueva mayoría”. “El radicalismo tiene un poder territorial enorme en todo el país y está decidido a tener un candidato que una, no que divida, que represente los valores de siempre del radicalismo con los valores modernos”, completó.