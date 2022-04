Losada tocó una fibra íntima y consiguió la foto díficil con el socialismo

(Corresponsalía Santa Fe) La senadora Carolina Losada tocó fibras sensibles para el Partido Socialista en la Legislatura de esta provincia y, al parecer, la estrategia dio frutos. O por lo menos una foto que muestra a las referencias del socialismo y del sector radical que encabeza la periodista y el diputado provincial Julian Galdeano alrededor de una mesa y reaviva las chispas del frente de frentes.

El encuentro fue al término de la sesión preparatoria en la que el socialista Pablo Farías fue reelecto presidente de la Cámara baja, lugar que asumió el año pasado, tras la muerte de Miguel Lifschitz. La sesión había sido muy emotiva por los discursos que se pronunciaron en memoria del exgobernador y el meeting interpartidario siguió ese tono.

Losada y su par, Dionisio Scarpin, le comunicaron a Farías, a la diputada Clara García, viuda de Lifschitz y al diputado Joaquín Blanco, que presentarán un proyecto en el Senado de la Nación para que se le otorgue al exgobernador la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento. En el encuentro, que rondó los 40 minutos, tras los saludos y agradecimientos, también hubo margen para algunos intercambios sobre el rumbo de la política provincial y las construcciones opositoras posibles. Sin definiciones, las puertas al diálogo quedaron abiertas, y aunque aseguraron que no fue un encuentro de rosca, una de las figuras que aparece en la foto contó que se respiró “muy buen clima político”.

El encuentro cobra relevancia tras el asado fallido de principios de mes, una cena que se iba a realizar en Rosario para reunir a todo el arco no peronista y que debía ser fundacional para la construcción opositora en la provincia, pero que quedó trunco cuando el PS no confirmó la tarjeta. Y es que mientras el partido de la rosa se reorganiza internamente, evita apurar movimientos: definiciones sobre el frente de frentes todavía no aporta, pero acepta foto de buena sintonía con Losada y en esa línea también confirmó acto de presencia en la asunción del senador radical Neo, Felipe Michlig como presidente de la UCR la semana próxima.

¨Para nosotros la renovación de Pablo (Farías) al frente de la Cámara baja es un hecho político importante, nos pone en un lugar institucional de mucha relevancia y que tuvieran el gesto de acompañar este momento, es significativo”, dijeron desde el PS cuando se publicó la foto de la mesa de seis. Y del otro lado de la mesa también quedaron conformes.

“No avanzamos en detalles de una coalición pero sí en trabajar una agenda lo más cercana posible. Tanto en lo que refiere a la política provincial como a lo que sucede en el Congreso, para articular con los diputados del PS”, agregó Galdeano y marcó que para ellos el juego está abierto de cara a 2023: “Nosotros hablamos con todo el mundo y la amplitud que tenemos la exhibimos sin inconvenientes. El lunes vamos a reunirnos con Alfonso Prat Gay y concejales y concejalas rosarinas y unos días después Carolina (Losada) va a tener una actividad con José Corral. Hoy por hoy, todos estos encuentros son productivos para la política santafesina”.

Autonomía y algo más

La foto del encuentro con Losada no fue la única imagen imporante del jueves para el PS. La otra postal fue la del cierre del Foro de Autoridades Locales, que tuvo como anfitrión al intendente santafesino Emilio Jatón. Allí se debatió la autonomía municipal para elaborar un documento base sobre la temática.

Con una decena de ejes temáticos armaron paneles en los que expusieron el exgobernador Antonio Bonfatti, García, Farías, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, la concejala santafesina Laura Mondino, el diputado Enrique Estévez y la diputada provincial Claudia Balagué y que como muestra de unidad, finalizó con una foto grupal en la que se ve a Jatón flanqueado por Clara García y el exgobernador Antonio Bonfatti y casi un centenar de dirigentes y referentes del espacio.