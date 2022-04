Aníbal le abre la tranquera a la marcha del #23A y le tira la pelota a Larreta

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que el Gobierno "no tiene jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires" y sostuvo que la Casa Rosada no tiene "nada que hacer", luego de la autorización brindada por la administración porteña al ingreso de tractores a su territorio como parte de la protesta que el ruralismo ultra autoconvocado realizará este sábado al Obelisco y la Plaza de Mayo. Con esa gambeta discursiva, Fernández buscó dejar atrás sus dichos, en los que había amagado con impedir la movilización, y eligió hacer foco en la adhesión implícita del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a la manifestación que recorrerá desde la zona de Aeroparque hasta el centro porteño y cuenta con el apoyo de más de 200 entidades, pero no obtuvo el respaldo de la Mesa de Enlace.

También podés leer La marcha del #23A cava una grieta en el campo

Tras un encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, el funcionario bajó la tensión de la situación y aclaró: "Yo utilicé tres palabras que decían ´ni lo sueñen´. ¿Qué quería decir con este tema? Que nosotros no tenemos jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires y nos ocupamos de los espacios federales", argumentó haciendo equilibrio este viernes en una rueda de prensa realizada en Casa de Gobierno. "¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen", había dicho el funcionario en declaraciones televisivas horas atrás.

"Esta mañana nos comunicamos con el ministro (de Seguridad porteño) Marcelo D'Alesandro, quien me comunicó que ellos autorizaron el ingreso de los tractores, por lo cual nosotros no tenemos nada que hacer entonces. No vamos a participar, solo (lo haremos) cuidando los espacios federales como corresponde. Lo otro lo hará la Ciudad de Buenos Aires, con el permiso que otorgó, y la Policía de la Ciudad", afirmó Fernández.

La marcha contra el Gobierno prevista para este sábado es fogoneada por el ala dura ruralista que lideran los autodenominados "productores autoconvocados” (que promovieron reclamos en la ruta a semanas de iniciada la gestión de Alberto Fernández) y reclamarán por "el pago de impuestos en el sector agropecuario, la eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público y la escasez de gasoil en plena cosecha gruesa".

Al ser consultado por los reclamos, el ministro dijo que "el campo no está pasando un mal momento, como no está pasando un mal momento buena parte de la generación de riqueza en la Argentina".