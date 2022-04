Ladran, Alberto

Primer acto. Mediodía del 13 de abril de 2022. Centro Cultural Kirchner. No Centro Cultural Borges ni Recoleta ni San Martín. Centro Cultural Kirchner. Cristina Fernández: "Que te pongan una banda y que te den un bastón no significa que tengas el poder". La hinchada (los pibes para la confrontación): "Oh, vamos a volver / a volver / a volver / vamos a volver".

Segundo acto. Casi medianoche del martes 19 de abril de 2022. Bomba: Cristina parte en dos el bloque del Frente de Todos en el Senado para manotearle un consejero de la Magistratura a la oposición. ¿Nombre del bloque de ella? Unidad Ciudadana.

Tercer acto. Casi mediodía de este jueves 21 de abril de 2022. Jefatura de Asesores del Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Carlos Bianco, alter ego de Axel Kicillof, en entrevista con Letra P: "Mi candidata (a la presidencia) es Cristina". Pará, pará, pará. ¿Quién? ¿A qué? Cristina, a presidenta. ¿Y Alberto? “Constitucionalmente, tiene la posibilidad de buscar la reelección”.

Había gestos, mensajes (muy mal) encriptados. Había información, como la que reveló Gabriela Pepe en su nota dominical del 3 de abril, cuando escribió: "CFK ya tachó la reelección del Presidente". Había cantitos: "Vamos a volver". Ahora, hay lanzamientos on the record, como el de Bianco. Hay, ya, un clamor que crece y se hace explícito.

No tiene sentido darle muchas vueltas: si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, es un perro.

También podés leer Volver, con el Frente marchito

A partir de ahí, las malditas preguntas, que brotan como una catarata:

-¿El perro solo ladra para aturdir o está dispuesto a morder?

-Después de perder en 2017 y demostrar que con ella sola ya en aquel tiempo no alcanzaba, aunque sin ella no se podía; y después de asumir esa ecuación y bajarse del primer término de la boleta presidencial en 2019, ¿tiene chances, Cristina, de volver, al menos, a ser un producto electoral competitivo?

-¿Quiénes más quieren que sea candidata a presidenta?

-¿Cuánto más allá de la provincia de Buenos Aires se extiende la Patria cristinista?

-¿Quiere ella?

-¿Está dispuesta a enfrentar al Presidente -siempre es bueno recordar: es el que ella pudo conseguir- en internas del Frente de Todos?

Malditas preguntas.

La certeza: es perro y ladra. Y lo sabe cualquiera en el barrio: cuando ladra un perro, ladran todos. El clamor que inició Bianco, entonces, amenaza con crecer y convertirse en un ruido ensordecedor para la Casa Rosada.