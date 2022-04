Cumbre UCR: muchos presidenciables para nutrir una provincia (aún) sin candidato

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Con la decisión de ungir un precandidato a la presidencia para 2023, la Unión Cívica Radical (UCR) puso en marcha los motores partidarios para posicionar a sus figuras nacionales en la jurisdicción madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Este martes, con la excusa de inaugurar –asado mediante– el quincho de la nueva sede del Comité bonaerense que comanda el diputado Maximiliano Abad, las principales cartas de la UCR –con algunas ausencias que hicieron ruido– desembarcaron en esta ciudad para bajar un mensaje inequívoco: el partido centenario empieza a caminar el país para posicionar a sus presidenciables. En ese plan, el terreno bonaerense en general y el conurbano en particular serán destinos centrales. La ironía: el partido al que le sobran candidatos para la Casa Rosada no tiene un referente concreto, alguien que haya levantado la mano para competir por la gobernación del principal distrito electoral del país.

Aunque fue unánime el llamado a definir programas y dar certidumbres antes que hablar de candidaturas, lo cierto es que las aspiraciones nacionales fueron declaradas a viva voz por cada uno de los pretendientes. A la vez, se envió un mensaje al socio PRO: “Vamos a fortalecer JxC desde una perspectiva de un mejor posicionamiento del radicalismo”, recalcó el gobernador de Jujuy y titular del comité nacional, Gerardo Morales.

Bajo esa perspectiva, el mendocino Alfredo Cornejo se anotó en el listado de aspirantes a pelear por el premio mayor. Facundo Manes, en tanto, no dio plan B a su objetivo nacional y sentenció que no será candidato a gobernador, ya que -dijo- “la provincia de Buenos Aires se cambia desde la Argentina”. Morales no se quedó atrás: “Yo ya anuncié mi predisposición y voluntad de ser candidato a presidente”. Y, frente a esa proliferación de autopostulados, desafió: “Esperemos que haya más correligionarios que se anoten”.

Cumbre en el comité bonaerense, en clave nacional (FOTOS: Marcos Gómez AGLP)

Sin embargo, lo concreto es que, en la provincia más determinante en términos de electorado, Buenos Aires, que concentra el 37% del padrón nacional, la UCR aún no lanzó a nadie al ruedo. Para Cornejo, la situación encierra una encrucijada: “Es cierto que en la provincia de Buenos Aires tenemos pocas figuras instaladas y necesitamos mostrar a nuestra gente, reconozco que es una encrucijada”, dijo tras manifestar que no son tiempos de candidaturas.

Para Manes eso no es un problema y advierte que el resurgimiento nacional vino en 2021 desde el terreno bonaerense: “Hay un radicalismo que, cuando se levanta en la provincia de Buenos Aires, convierte al partido radical en un partido nacional”, dijo.

Morales, en tanto, al ser consultado por Letra P sobre la mecánica de selección de precandidatos que tendrá el partido, marcó: “Siempre cuando hay dos radicales, hay una interna, pero nos vamos a poner de acuerdo”. Y aseguró que a fin de año habrá mayores certezas en cuando al postulante boinablanca: “Si llego a diciembre y no mido, me bajo. Si otro candidato mide menos que yo, se bajará. Ya vamos a ver, pero no es prioritario eso ahora, sino que el radicalismo y JxC esté en la calle y analizando la situación que está atravesando el pueblo argentino”.

En ese aspecto enfocó su par correntino, Gustavo Valdés, al ser abordado por este medio: “Si no tenemos un plan, no podemos hablar de candidaturas. El problema es que nos apresuramos en las candidaturas porque creemos que viene un hombre que es el salvador. Acá tenemos que juntarnos, saber exactamente lo que tenemos que hacer y después proponer cuáles son los hombres que la llevarán adelante”. Aunque sí dejó en claro que “el radicalismo tiene que estar dentro de JxC”, porque “es la alternativa que tienen los argentinos hacia el futuro”.

En cuanto a la mecánica de construcción frentista, Manes pidió “convocar a una nueva mayoría desde el centro” porque no se puede hacerlo desde los extremos. Consultado por Letra P sobre si esa visión cercena la posibilidad de incluir a Javier Milei en la coalición opositora, el neurólogo expresó: “Los acuerdos programáticos son los que tienen que unir a los candidatos, no las encuestas, porque después pasa lo que estamos viviendo con este gobierno y lo que pasó con Cambiemos, que no hay acuerdos en algunas políticas de Estado”.