La feminista que teje en silencio la sucesión de Bordet

El 9 de junio de 2019 Laura Stratta se convirtió en la primera mujer que asumió como vicegobernadora de Entre Ríos tras una elección desdoblada, donde el oficialismo provincial se alzó con el 57% de los votos. Con el tiempo, su nombre tomó relevancia en el seno del peronismo y fue la impulsora de Ley de Paridad Integral, una norma ambiciosa que alcanza a todos los órdenes institucionales de la provincia. Desde hace meses, trabaja, en silencio y desde la gestión, para ser la sucesora de Gustavo Bordet en 2023.

Laura es hija de Juan Carlos Stratta, exintendente de Victoria, y cuenta con la confianza del gobernador, quien le comparte buena parte de la agenda del Poder Ejecutivo y la vidriera de la gestión. También le abrió la puerta a conversaciones con la dirigencia peronista del interior de la provincia.

Si bien no alardea de su proyección política, Stratta tampoco esconde sus intenciones. De hecho, cuando algún medio le lanza una pregunta directa sobre cuál sería su impronta al frente del Ejecutivo provincial no esquiva la respuesta ni patea la pelota afuera. Es decir, se anota junto a los intendentes Enrique Cresto (Concordia); Martín Piaggio (Gualeguaychú) y Adán Bahl (Paraná) en la pulseada para llegar a ocupar el máximo cargo ejecutivo de la Casa Gris de Paraná.

La victorense, de 45 años, se enrola en una generación que asumió responsabilidades públicas tras la crisis de principios de siglo que originó una reformulación en las organizaciones políticas y sociales. No haber escondido su identidad kirchnerista durante el invierno macrista le aportó capital a la fórmula en 2019.

Stratta se mueve en el círculo más cercano y reducido de Bordet. En el entorno del mandatario aseguran que ella es la elegida para sucederlo en 2023. Sin embargo, hay quienes cree que se trata de una estrategia del gobernador para ganar tiempo y que no se le escurra el poder entre sus manos.

A Stratta se le endilga no tener territorio ya que perdió la intendencia de su ciudad en 2015, elección en la que Bordet se impuso a Alfredo De Angeli por apenas 22 mil votos en el apogeo de la ola amarilla. Ese año, asumió como ministra de Desarrollo Social. Venía de ser diputada provincial.

Como funcionaria tejió una estrecha relación con Bordet, que la nutrió de un presupuesto robusto ante la escasez del gobierno nacional de Mauricio Macri. Desde esa plataforma, Stratta se acercó a los movimientos sociales. Antes, en la Legislatura, impulsó la ley de Economía Social. Comenzó a construir ese perfil cuando estuvo al frente del Banco de la Buena Fe, un ámbito novedoso en su momento, que manejaba microcréditos a instituciones intermedias.

Otro territorio

Una vez electa vicegobernadora, Stratta emprendió una agenda feminista que dio el golpe más resonante con la promulgación de la Ley de Paridad Integral, que implica un fifty fifty en las listas legislativas y fórmulas electorales. Pero esa ecuación también rige para los otros poderes del Estado. Los efectos están a la vista por estos días. En el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se produjo una vacante que debe ser cubierta por una mujer.

La norma aprobada en 2020 no termina de calar en el vocabulario político, cualquiera sea el partido. En las conversaciones de café en la que se suelen armar listas y binomios cuesta integrar nombres de mujeres, como ahora lo exige la ley.

Stratta quiso imponer a una candidata en su ciudad en 2019, pero perdió a manos del empresario cerealero Domingo Maiocco. En una entrevista reciente habló por primera vez de aquella derrota, a la que explicó por peleas internas que terminaron con un desprendimiento del peronismo local que se presentó con un partido vecinalista. “La política la tenemos que nutrir de convicción y tener dimensión de lo que está en juego. En 2015 quizás no dimensionamos que podía llegar a gobernar Macri el país y no logramos sortear esas diferencias. No vimos que lo que podía llegar a venir era mucho peor que nuestras diferencias. El Frente de Todos es la claridad de poner lo colectivo por sobre todas las cosas”, contestó sobre ese proceso.

Un dirigente cercano a Bordet dijo a Letra P: “Cuando se habla de territorio se hace referencia a una intendencia. La pregunta que hay que hacerse es si estar al frente de una municipalidad es más o menos que la Red Multisectorial para la Igualdad”. El interlocutor se refiere a una liga de dirigentas en toda la provincia de diferentes sectores (sindical, emprendedor y empresarial) que apoya la conducción de Stratta y que hace un año viene llevando adelante una agenda política e institucional.

La presidenta del Senado podría dar un paso más en su carrera política en 2023. Pero falta mucho y, mientras tanto, ella sigue tejiendo en silencio su perfil como eventual candidata del oficialismo.