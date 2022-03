Wolff: “Le dije a Fernández que es el presidente más mentiroso de la democracia”

El diputado del PRO Waldo Wolff justificó este miércoles la decisión de su bancada de abandonar la apertura de sesiones durante el discurso del presidente Alberto Fernández porque, afirmó, el mandatario “estaba mintiendo” y “hablándole a su vicepresidenta”, Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, destacó que le dijo “en la cara” que es “el Presidente más mentiroso de la democracia”.

También podés leer Ritondo, el cerebro del acting planificado de la retirada PRO

"Me levanté y me fui y estoy de acuerdo con haberlo hecho porque es una alternativa”, declaró el legislador, que calificó al jefe de Estado como “un pendenciero” que “estaba mintiendo”. “Estaba dando un discurso para su vicepresidenta, quien está procesada por ser jefa de una asociación ilícita y pertenece a un partido que tomó siete de cada diez dólares de la deuda que debe la Argentina", disparó en declaraciones a AM 550.

En este sentido, sostuvo que un sector del electorado de Juntos por el Cambio (JxC) respaldó la decisión que tomó la bancada del PRO y rechazó las críticas hechas por parte del oficialismo. “Para que no nos acusen de gorilas, practico una frase que el peronismo no practica: primero la Patria, después el movimiento, después las personas”, agregó.

También podés leer Justicia y espionaje PRO, música para la tribuna K en el discurso de Fernández

Como relató Letra P, diputados y diputadas del PRO coordinaron la salida anticipada del recinto en pleno discurso presidencial en una jugada orquestada por el jefe del bloque, Cristian Ritondo, que les había anticipado la decisión a sus pares del interbloque de JxC, Mario Negri, de la Unión Cívica Radical (UCR), y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, cuando el jefe de Estado exigiera una investigación judicial por la toma de la deuda por 57 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, aseguró que Fernández “es un presidente muy chico en su volumen político” y lo criticó por no haber nombrado “la palabra Corrientes ni incendio”. “Es muy pequeño en su volumen político y así va a ser recordado, como un mentiroso y pequeño", ahondó.

Por otro lado, con relación al acuerdo anunciado con el FMI para refinanciar la deuda tomada por la administarción Cambiemos, el diputado del PRO afirmó que “lo peor que le puede pasar al país es caer en default”. "No hay ninguna posibilidad de que lo haya, no es una chicana esto", completó.