D’Onofrio, a Macri: “Si no sabe cómo mantener tarifa sin subsidio, se lo explico”

El gobierno bonaerense se despegó de la discusión abierta entre la Nación y la Ciudad por los subsidios al transporte público, al considerar que la instancia no debe involucrar a la provincia de Buenos Aires, donde “ningún bonaerense considera que el boleto de colectivo esté barato”. Al mismo tiempo, el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, cruzó a Jorge Macri: “Si no sabe cómo mantener las tarifas de los boletos sin tener subsidio, que me avise que se lo explico”.

La administración central aporta unos 14.600 millones de pesos para sostener la tarifa de 32 líneas de colectivos que circulan por el territorio porteño. El Ministerio de Transporte nacional, que conduce Alexis Guerrera, convocó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para traspasarle esas líneas de micros, lo que implicaría una disminución de los subsidios a esa jurisdicción, para distribuirlos en el resto de las provincias, un reclamo que vienen haciendo muchos gobernadores ante la disparidad en las tarifas.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo cuesta 18 pesos, mientras que en Córdoba, Rosario, Mar del Plata o Bariloche, el valor es de entre 60 y 70 pesos.

En ese marco fue que Jorge Macri, recientemente mudado al Ministerio de Gobierno de la Ciudad, acusó a la Nación de “perseguir y discriminar” al gobierno porteño con la quita de subsidios, medida que -dijo- “podrá más que duplicar el costo del boleto” y disparar la tarifa mínima de los actuales $18 a los $40 o $45. “La gente se pregunta por qué no aumenta también en la provincia”, dijo el funcionario en referencia a los distritos bonaerenses que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Nadie puede creer honestamente que la gente estime barato el precio del colectivo en la provincia”, lanzaron cerca del gobernador Axel Kicillof ante la consulta de este medio. Y más: “Otra vez caen en el mismo error. Ya probaron en 2015 y 2019 recortando subsidios. La gente paga más, el servicio es igual y lo único que se logra es impactar en la caída de consumo”, indicaron.

“A Vidal le tiraron los subsidios por la cabeza y se la bancó calladita la boca, como buena alumna que fue”, disparó alguien del entorno del gobernador y amplió: “Lo hicieron para mostrar recorte de gasto del gobierno nacional en una provincia con gobierno pobre como el nuestro”.

Letra P también consultó al titular de la cartera de Transporte, el massista D’Onofrio, quien no ahorró críticas: “Si (Jorge Macri) no sabe cómo mantener las tarifas sin subsidios, que me avise que se lo explico”, respondió.

El representante del massismo en el gabinete de Axel Kicillof explicó que “la provincia de Buenos Aires se hace cargo del 91% de los subsidios al transporte sin aumentar la tarifa del colectivo”, con lo que defendió la postura de la Nación que ya indicó que “no es necesario” subir el precio.

D’Onofrio hizo alusión al Pacto Fiscal de 2018 que firmaron el expresidente Mauricio Macri, los gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño, en el que se incluyó la quita de subsidios automotor, y explicó las inequidades en las que devino aquel trato: “Con la provincia de Buenos Aires se cumplió a rajatabla. En 2021, la provincia de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con subsidios al transporte, pagó el 91% y la Nación pagó el 9% restante, mientras que la Ciudad de Buenos Aires pagó el 43% y la Nación pagó el 57% restante”.

Destacó que el precio del boleto en las líneas de jurisdicción provincial se mantuvo sin tener aumentos al ser absorbido en plenitud por el Estado bonaerense y arremetió contra la gestión de Cambiemos y Macri: “Si no sabe cómo hacer para no subir las tarifas de los boletos sin tener subsidios, que me avise que se lo explico”. Incluso fue más allá y criticó al vicentelopense por su mudanza: “Macri está cumpliendo con la máxima de Cambiemos que es que para desembarcar en la provincia de Buenos Aires antes hay que ser funcionario porteño”.

Así, D’Onofrio apoyó la postura del gobierno central de hacer cumplir la Ley 26.740 a través de su Artículo 2, aprobada en 2012, que dispone la competencia de la Ciudad de Buenos Aires como el ente exclusivo de la regulación y el control del transporte automotor de los prestadores de servicio que circulen por su territorio.