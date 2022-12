Justileaks

Este domingo, Página/12, Tiempo Argentino, El Cohete a la Luna y Perfil ampliaron un anticipo de los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser y divulgaron el contenido del chat “Operación Página/12” de Telegram que, según capturas y audios, compartieron el ceo del Grupo Clarín, Jorge Rendo; el director de Asuntos Legales e Institucionales de ese holding, Pablo Casey; los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques; el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Mahiques; el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Asuntos Legales de la SIDE, Tomás Reinke, y el exagente de esa organización Leonardo Bergroth. El asunto hiede, en medio de intentos de encubrir un viaje por invitación de Clarín a Lago Escondido, dentro de la propiedad del multimillonario británico Joe Lewis, al que varias veces acudió también Mauricio Macri.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Ideas para fraguar facturas truchas y "pruebas" que oculten la realización de ese viaje, así como planes para perseguir y meter preso al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski –señalado por algunos de los los participantes como fuente de la filtración– son solo algunos de los presuntos delitos que se ventilan.

Si ese contenido es cierto –su origen parece un hackeo, pero es publicable por contener datos de relevancia pública–, más allá de los empresarios mencionados, la violación de medio Código Penal por parte de magistrados que llevan adelante causas sensibles y del ministro de Seguridad porteño alarman por su gravedad y eso sin que se sepa, por ahora, qué es lo que fueron a hacer todas esas personas poderosas al Sur…

También podés leer CFK aguanta la respiración y apuesta a una revancha en las urnas

Hasta el cierre de esta nota, los medios más influyentes no se han dado por enterados de esas novedades, lo que contraría el contrato de cualquier medio o periodista con su público: el deber es informar e interpretar hechos de interés, no ocultarlos. Tras este show posporno, que la vida siga como si nada –sin aclaraciones sobre la veracidad o no de lo revelado y, en un extremo, sin renuncias– solo puede ocurrir en un país en el que la Corte Suprema no mueve un dedo para poner en caja a un fiscal federal que se declaró en rebeldía con la propia Justicia y que no puede hacerle cumplir al Senado una sentencia sobre la integración del Consejo de la Magistratura.

Un detalle: el mencionado Ercolini elevó a juicio oral la causa "Vialidad". Cristina Fernández de Kirchner puede ser culpable de mil y una cosas –entre ellas, ignorar a la Corte–, pero no puede decirse que no acierte cuando señala complicidades que llevan a preguntarse a fondo quiénes son los dueños de la Argentina. Dado que en los chats se menciona una supuesta voluntad del jefe de Asesores de la Presidencia, Julián Leunda, de tapar el caso, desde hoy, el Gobierno –en especial el albertismo– deberá salir con los tapones de punta.

Con semejante mal olor en el aire, el país entra esta semana en estado de alerta. Todo indica que la vicepresidenta será condenada este martes en la causa "Vialidad", al punto que ella misma lo anticipa y que los medios ya reflejan el PRODE acerca de si lo será por administración fraudulenta o por asociación ilícita y si la pena será de cinco años, ocho o los 12 que pidieron los fiscales. Junto a ella esperan Lázaro Báez, Julio de Vido, José López y otras personas.

Aunque por ahora no movió ninguna pieza, La Cámpora está "en estado de permanente movilización" para defender a su líder, advirtió Andrés Larroque. Hay pronóstico de tormentas en momento en que el intento de Sergio Massa de ponerle un coto a la evasión y fuga a partir del acuerdo con Estados Unidos que anunció este domingo requieren que el Congreso funcione, todo lo contrario a lo que se vio en medio del bochorno del jueves pasado.