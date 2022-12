Busatto: "Tenemos que romper el cerco con sectores que no son del peronismo"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El jefe de la bancada peronista en la Cámara baja provincial Leandro Busatto volvió a criticar con dureza a Omar Perotti, a cuyo gobierno, dice, "le falta alma y corazón peronista. Lanzado a la gobernación por La Corriente, en una charla con Letra P se mostró convencido de que el calendario electoral nacionalizará la elección y eso favorecerá a los espacios con anclaje nacional. Afirma qie quiere “romper el cerco” y ampliar el Frente de Todos en Santa Fe, aunque con límites.

-¿Qué balance hace de este año?

-Ha sido muy bueno, nos propusimos caminar la provincia con una propuesta concreta de disputar la gobernación el año que viene. Tuvimos un primer semestre donde pudimos ir hablando con los diferentes actores de nuestro esquema y en el segundo, consolidamos hacia afuera esa decisión. El peronismo tiene mucho para disputar, pero tiene que dar una disputa todavía muy fuerte respecto a los contenidos que le va a ofrecer a los ciudadanos.

-¿Qué cambia en la estrategia del peronismo que las elecciones se empalmen con las nacionales?

-Vamos a entrar en la lógica de la disputa nacional. El peronismo va a tener que tener un proceso identitario que empareje las cuestiones provinciales con el destino del país y está bien someter al Ejecutivo y a la ciudadanía en general un proyecto que es lo que queremos hacer tanto en la Argentina como en Santa Fe. Obviamente que tendremos diferencias, pero la estrategia de separar las elecciones completamente es funcional a aquellos espacios sin anclaje nacional.

-¿Imagina a Perotti bancando nacionalmente al Frente de Todos?

-Cuando se defina el calendario electoral, el gobernador va a tener otro papel y ya no va a ser el jefe político del peronismo. El peronismo va a empezar a discutir su sucesión, él va a tener mucha responsabilidad en algunos sectores, pero la estrategia electoral va a pasar más por lo que propongamos quienes estamos con vocación de sucederlo. De todos modos, Perotti siempre fue un tipo al que le costó entender la lógica del peronismo en términos nacionales o prefirió no entenderla y probablemente tenga en su candidato o en su candidata la misma proyección: plantear un peronismo más a la santafesina, despojado de lo que ocurre en América Latina o en Argentina

-¿Entre Cleri y usted se disputan el voto del universo K?

-No, tenemos que lograr expresar el kirchnerismo más allá de los nombres propios, no se agota en una interna de agrupaciones. El kirchnerismo es un espacio político que reúne una serie de valores, ideas y transformaciones, y eso excede un sello o una franquicia. Yo lo he hecho siempre, por eso estoy identificado con ese lugar. Si después otros actores lo han hecho a veces, será una cuestión de ellos. Mi propuesta electoral va a tener que ver con eso, hay que ver si todos los sectores del peronismo están ahí, pero no vamos a dirimir la interna de la interna en una circunstancia tan importante como esta, lo ideal sería que trabajemos todos juntos.

-¿Sigue el camino de ampliación del Frente de Todos?

-Sí. Esa ampliación tiene un continente, de lo que nosotros estimamos una visión de lo que es y lo que tiene que hacer el peronismo. No podemos ampliar hacia sectores que tienen un profundo desprecio por el gobierno nacional o por lo que ha pasado con Cristina (Fernández). Hay sectores de la política de Santa Fe que no necesariamente comulgan con el PJ y nosotros tenemos que romper ese cerco.

-¿Qué balance hace de estos tres años de gobierno de Perotti?

-Como un gobierno de transición, que ha acertado en las políticas productivas, de recuperación económica, sanitaria, con reivindicaciones importantes para la historia del peronismo de Santa Fe, como el Boleto Educativo Gratuito. En materia de seguridad está en deuda profundamente y no entendió nunca qué quería hacer, y en materia de distribución del ingreso le falta mucha más política. Quiero un peronismo mucho más distributivo, equitativo, igualitario, que bregue más por la distribución de los recursos y no solo por la generación. Le falta alma y corazón peronista.

-¿Lo imagina a Perotti pensando una estrategia electoral en conjunto para el peronismo?

-Me imagino pensando yo una estrategia en conjunto para el peronismo, lo que haga Perotti me tiene sin cuidado. Lo vamos a tener compitiendo con nosotros, así que me voy a preocupar primero por ver cómo nosotros generamos una estrategia para conducir el peronismo.



-¿Cree en la versión del perottismo de Fantino candidato?

-No sé qué tiene de cierto, pero la política no resiste el tiempo para las improvisaciones y las convocatorias a la política solamente por el hecho de ser famoso no han resultado nunca. Yo estoy dispuesto a competir con cualquier candidato en la medida que me explique qué es lo que quiere hacer con la provincia. La política es más que una cara, un hombre o una operación mediática.

-¿Qué dirime la primaria del peronismo?

-Va a ser una foto de cómo están los sectores internos. A esa foto le vamos a poner mucha dinámica para hacerla película: venimos por un proceso de recambio generacional y lo que va a pasar el año que viene es un punto de partida, que si bien viene desde hace tiempo con la Corriente de la Militancia, en términos electorales y personales es un punto de partida. Ojalá que me encuentre en el mejor de los escenarios, pero si no es así, seguramente el tiempo me permitirá, más temprano o más tarde, ser gobernador y darle al peronismo una impronta que estamos buscando desde cuando el peronismo estaba encerrado en una lógica más de derecha.