Flojo de papeles: el bono del Gobierno para Larreta no seduce al mercado

La decisión del presidente Alberto Fernández de cubrir con bonos el pago de la coparticipación exigida por la Corte Suprema en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) quedó a mitad de camino del reclamo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por tener los fondos líquidos de manera inmediata; y del kirchnerismo, que presionaba por desatender el fallo judicial. Los TX31 son papeles que se emitieron para saldar un conflicto similar con Santa Fe, pero que no tuvieron rodaje en el mercado financiero, lo que convertiría en una tarea problemática para su nuevo tenedor al intentar liquidarlos. La jugada busca evitar un choque frontal con el tribunal supremo, mostrando voluntad de pago, pero extendiendo el tiempo para su cancelación a la espera del fallo definitivo.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

La decisión de CABA de rechazar ese pago, más allá de las razones de posicionamiento político, responde a las enormes dificultades que tendrá para colocarlos a precios razonables en el mercado. Resta saber cómo se pagará, además, la diferencia entre el valor y el descuento de la cotización, que por ser de vencimiento largo con una paridad del 72% si se los inserta en la curva de otros bonos similares que sí cotizan, perderán el valor que determinó la Corte en la medida cautelar. Los traders consideran que aceptar esos papeles generará perjuicio económico e incluso la Ciudad cargaría sobre su espalda la tarea de vender deuda pública en un ámbito que muestra cada día más resistencias para todo lo que se patea para después de las elecciones del año próximo.

"Más allá de que no existen definiciones exactas sobre qué es lo que va a compensar con bonos, si el stock de deuda o el flujo, en la actualidad los bonos que dijo el Presidente que iba a utilizar no tienen cotización en el mercado, dado que solamente la provincia de Santa Fe los tiene en cartera. Los CER más cercanos (28) cotizan hoy a una paridad del 72%. Teniendo en cuenta el volumen a emitir, si el gobierno de CABA decidiera venderlos probablemente el descuento sería mayor en la actualidad. O sea, el flujo de bonos no lograría compensar la pérdida de ingresos determinada por la Corte Suprema", sentenció el director de la consultora Eco Go, Gustavo Menescaldi, consultado por Letra P.

También podés leer Bono a Larreta: la diagonal Fernández-Massa para evitar el desacato a la Corte

La peor referencia que tiene el mercado de los TX31 es que "no cotizan regularmente", como aclaró Andrés Borenstein, de la consultora privada EconViews. Eso convierte a los bonos de Fernández en "inexistentes" para saber si podrán ser canjeados o no por liquidez. "Más allá del rechazo a dicha propuesta por parte de la Ciudad, el TX31 es un bono muy largo e ilíquido, lo cual afectaría la posibilidad de disponer del efectivo. A ello se suma que viene en descenso la preferencia de los inversores por los títulos ajustables por CER, especialmente aquellos más largos dado que la demanda que aún queda en dicha curva se concentra únicamente en los más cortos", le dijo a este medio Gustavo Ber, economista especializado en mercados del Estudio Ber.

Lo cierto es que Larreta deberá sacar de agenda su intención de aplicar, como señal a futuro, su anuncio de una reducción impositiva. "No veo posible que CABA hoy pueda cumplir la promesa de bajar los impuestos, dado que no va a recibir los recursos para compensar la pérdida de ingresos por parte de Nación", aclaró Menescaldi. Esa ventana le dio el argumento al jefe de Gobierno porteño de profundizar su confrontación la política al kirchnerismo, con el respaldo de la Corte, por los fondos de coparticipación; y, a la vez, evitar una fuga de presupuesto, amparado en los tiempos determinados por la Justicia y la dilación del gobierno nacional.

En el Ministerio de Economía hubo silencio de radio. El esquema del pago fue el ausente del día, lo que generó mayor incertidumbre sobre la estrategia que la Casa Rosada puso en marcha. Fuentes cercanas a Sergio Massa, sin embargo, le aclararon a Letra P que fue "nada" la influencia del jefe del Palacio de Hacienda en la determinación del pago en bonos y la elección del TX31, mientras en la Casa Rosada le otorgan mayor protagonismo. Para matizar, confirmaron desde el quinto piso de Economía, le consultaron al tigrense para que los asesorara por "cuestiones técnicas".

También podés leer Batakis arma la operatoria para pagarle a la Ciudad, pero se despega de la decisión

El director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, advirtió sobre el tema de fondo de la disputa: "El Código Civil y Comercial dice que cualquier deuda se puede convertir en pesos, pero de otra forma que se quiera imponer va en contra de la ley". Por ese motivo, advirtió que se trata de un tema "muy inquinado", y lo diferenció del caso Santa Fe por el antecedente de se hayan pagado con esos títulos deuda de manera acordada con otras provincias, y "otra es que sea una propuesta unilateral no aceptada por la Ciudad". "El gobierno nacional dice que va a pagar el acumulado de la deuda hasta el fallo definitivo, pero que no va a aceptar el fallo hasta que haya sentencia final. Con estos bonos muestra respaldo de cómo se pagaría esa cautelar. Lo que implica que es una deuda todavía no constituida, porque el fallo no dice nada de lo que sería la potencial deuda acumulada entre 2020 y 2022 por esta no transferencia de esa diferencia de coparticipación", aclaró el economista.