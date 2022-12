Yo, la democracia: el plan electoral de Larreta para explotar la crisis

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuesta a utilizar a su favor, en el terreno electoral, la decisión del presidente Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema que le ordenó transferir el 2,95% de la masa de fondos coparticipables a la Ciudad.

De acuerdo a lo que puedo reconstruir Letra P en altas fuentes del entorno del precandidato presidencial, durante la noche del jueves el alcalde le dio los toques finales a su discurso de este viernes con el objetivo de posicionarse como el líder de "una gran coalición (JxC) por la democracia constitucional”. En su equipo de campaña ven esta oportunidad como una forma de proyectar esa imagen de Larreta.

“No vamos a permitir que se lleven puesta la República, no vamos a permitir que dejen a la Argentina al borde del abismo y no vamos a permitir que les mientan en la cara a los argentinos”, manifestó Larreta durante la conferencia de prensa de este viernes. Esa alusión marca el inicio de la búsqueda de esa imagen.

“Si no aceptamos la Constitución, no podemos convivir en una sociedad y la democracia no funciona. Ya lo aprendimos. No volvamos atrás”, agregó en otro de los pasajes en los que hizo referencia al lugar en el que quiere posicionarse.

Con la estrategia de buscar que el Gobierno ejecute el fallo del máximo tribunal, el jefe de Gobierno empieza a analizar la posibilidad de buscar adhesiones, públicas o privadas, de los gobernadores que no fueron a la Casa Rosada al encuentro que convocó Fernández, sobre todo los de Córdoba y Santa Fe.

“Ese faltazo es un mensaje que le mandan al Presidente de que el límite es la democracia constitucional”, sostuvo uno de los miembros de la mesa chica de Larreta. “No se entiende como.los gobernadores, que buscan inversiones en litio, Vaca muerta o lo que sea se suman a una acción en contra del Estado de Derecho que llena de duda a esos inversores”, agregó la misma fuente.

La postura de buscar posicionarse como el líder “de una coalición por la democracia constitucional” se potenció con los mensajes que recibieron en la Ciudad de embajadas extranjeras en donde, de forma muy directa, preguntaron por la situación del Estado de Derecho en el país.

Como contó Letra P, una de las variables que el jueves por la noche analizaban en Uspallata 3160 era el impacto económico que podía tener la decisión de Fernández de no acatar el fallo de la Corte. “Imagínate un bono que no te pagan, de jurisdicción local. ¿A quién le vas a reclamar? Es un andá a cantarle a Gardel”, sostuvo uno de los encargados de las políticas financieras de Larreta.

A la novela se le deben sumar dos capítulos más. El primero es la excepcionalidad de todo el episodio, algo que en la Ciudad refleja cada uno de los funcionarios que dialogó con Larreta en las últimas horas. Nadie tiene en claro hasta qué punto puede escalar el conflicto debido a que, desde del retorno de la democracia, ninguna administración nacional desoyó un falló del máximo tribunal.

A eso se le suma el “regalo” de fin de año que le dejó el Frente de Todos en la Legislatura porteña al oponerse a la derogación del impuesto a las tarjetas de crédito cuando entre en vigencia la cautelar por la que falló la Corte el miércoles.

En busca de congraciarse con el voto más duro del PRO y también el liberal, para el jefe de Gobierno, cumplir con esa promesa es una chance de enviar un guiño a esos sectores. Con la negativa del kirchnerismo, ahora incluso puede polarizar esa cuestión. Esto quedó en evidencia en los discursos de los dos encargados de la búsqueda de los votos en la Legislatura: el vicepresidente primero del cuerpo, Emmanuel Ferrario, y el jefe del interbloque del oficialismo, Diego García Vilas.

"El kirchnerismo porteño se negó a votar la baja de impuestos en la Ciudad. De espaldas a los porteños y en complicidad con el abuso de poder presidencial, decidió no apoyar el tratamiento de los proyectos presentados tras el fallo de la Corte a favor de la Ciudad", remarcó Ferrario. "El FdT solo quiere llevarse puesta a la República; no está dispuesto a discutir la baja de impuestos ni a cumplir con un fallo de la Corte Suprema ni con lo establecido en la Constitución Nacional”, dijo García Vilas.

La línea discursiva para la construcción del Larreta campeón del republicanismo es esa. La base está.