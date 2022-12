Larreta, a fondo: "El Presidente decidió quebrar el orden constitucional"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que el presidente Alberto Fernández "decidió quebrar el orden constitucional" a partir de su negativa de acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en la demanda por la devolución de los fondos de coparticipación. En un discurso de inusual dureza, el alcalde del PRO acusó al primer mandatario de "atentar contra la democracia" y escaló la disputa entre la Ciudad y la Nación a una gravedad institucional que supera la puja por los recursos en juego.

“El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia. Desde la vuelta a la democracia no hay antecedentes de un fallo no acatado. Lo que buscan es anular la justicia, pero cumplir la Constitución no es opcional", sostuvo el alcalde durante una conferencia de prensa que llevó adelante este viernes desde la sede de la administración capitalina.

“Esto no es en contra de la Ciudad. Es en contra de la Constitución Nacional”, dijo Larreta, en un discurso donde sobrevolaron conceptos y acusaciones asimilables al golpismo, un término que el dirigente del PRO se abstuvo de utilizar.

El alcalde definió a la disposición del mandatario nacional como “es el peor intento de una larga lista de ataques del kirchnerismo para anular por completo al Poder Judicial”.

"Es un ataque a los millones que vivimos en la Ciudad pero también a los que nos visitan a diario, a los que vienen a trabajar, a los que vienen a a nuestros hospitales. Pero no vamos a permitir que se lleven puesta la república, que nos mientan en la cara a todos los argentinos", agregó en modo campaña.

La Corte Suprema de Justicia dictó este miércoles un primer fallo que favorece a la Ciudad de Buenos Aires en la demanda iniciada contra la Nación por los fondos de la coparticipación federal y obliga al Gobierno a pagarle el 2,95 % de la masa de impuestos coparticipables, en el contexto de la disputa entre ambas jurisdicciones por el porcentaje correcto. La decisión provisoria del máximo tribunal parte las diferencias entre ambas partes litigantes, debido a que la administración porteña reclama un 3,5% y la ley vigente marca un 2,32%.

El fallo del máximo tribunal señaló que la demanda porteña se encuentra fundamentada y que la quita de recursos alteró la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos que se provee a la población. También especificó que la transferencia del servicio de Seguridad a la Ciudad no afectó la coparticipación de las provincias, ya que los recursos siempre provinieron de la parte que le corresponde a la Nación. El Gobierno, con el apoyo de 18 provincias, rechazó el fallo de la Corte y anunció que no lo acatará por "impracticable".

Larreta adelantó que la Ciudad hará una presentación ante la Corte para informar del incumplimiento llevado a cabo por el Gobierno. “Vamos a denunciar a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo”, señaló, acompañado por el gabinete porteño. Además, anticipó una conflagración a nivel parlamentario que puede aumentar aún más el tenor del conflicto de poderes. “El bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso está analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho”, anunció.

Por otra parte, Larreta cuestionó al grupo de gobernadores y gobernadoras que acompaña la resolución del Ejecutivo "para que el Gobierno pueda arbitrariamente sacarle fondos a un distrito autónomo" y dan vía libre a que "el Presidente se ponga por encima de la Constitución Nacional".

"Este fallo no perjudica en nada a las provincias, lo dice explícitamente. Cuando nos sacaron la coparticipación a las provincias no les dieron un peso porque se lo dieron todo a la provincia de Buenos Aires. Esta es una pelea por el federalismo, gracias a este fallo, el Gobierno nunca más va a poder manotearle fondos arbitrariamente a ningún distrito", apuntó Larreta.