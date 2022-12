La tormenta política patea los equilibrios económicos, ya inestables

La dolarización de carteras es un clásico de los años electorales, lo que supone un desafío particular para la gestión de Sergio Massa, necesitada de darle estabilidad a los tipos de cambio oficial y paralelos. La escalada del conflicto institucional por los fondos coparticipables a partir del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su pulseada con la Nación hace que el reto pueda volverse mayor que lo habitual. Por causas que no tienen que ver con la guerra entre la Corte y la Casa Rosada, el dólar blue trepó este jueves cinco pesos, hasta 330, y alcanzó su mayor nivel desde julio. La olla está caliente y no da para agarrarla a mano pelada.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

En tanto, la inflación, que dio una sorpresa –apenas– agradable en noviembre con un guarismo de 4,9% –una barbaridad, a no olvidarlo–, es un problema gigante. Ese partido es de pronóstico incierto y se equivocaría trágicamente quien pensara que Massa es el principal interesado en el resultado. El dato del aumento de precios mayoristas de noviembre –6,3%– indica la posibilidad de que los congelamientos que hacen al programa Precios Justos generen una suerte de embalse de inflación que, tarde o temprano, obligaría a los consumidores a subirse a los botes.

En efecto, los comerciantes no podrían absorber sine die costos mayores y precios de venta inmóviles. Que quede claro, sin embargo: esto no puede afirmarse con un dato aislado –el de noviembre, dado por la disparidad entre los mencionados 4,9% y 6,3%–, pero la posibilidad existe y podrá constatarse con la comparación de ambas mediciones en los meses subsiguientes. Por lo pronto, los precios mayoristas les vienen sacando ventaja a los minoristas en lo que va del año…

Fuente: infodolar.com

La situación por el lado de los salarios es muy mala. De acuerdo con los datos del INDEC sobre distribución del ingreso al tercer trimestre que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares, "la suma total de ingresos para el total de la población de referencia" registró "un incremento de 70,7% en relación con igual trimestre de 2021". El vuelo nominal de los ingresos es el de una gallina frente al de los precios, propio de un cóndor.

El trabajo señala que el 61,7% de la población ocupada percibió 83.755 pesos en promedio entre julio y septiembre. Al respecto, BAE recuerda que la canasta básica ascendía, al final de ese período, a 128.000 pesos.

Si el Gobierno se conformara con la mejora del coeficiente de Gini, la medida de la desigualdad, erraría gravemente: dicha desigualdad es, en todo caso, menor en un contexto de empobrecimiento generalizado que no logra revertir.

Una buena para el ministro de Economía: como se esperaba, el Fondo Monetario Internacional (FMI) despejó en el corto plazo cualquier posibilidad del default de los defaults al aprobar la tercera revisión del programa en vigor, lo que destrabará el giro de 5.900 millones de dólares que se irán por la canaleta del pago de los próximos vencimientos.