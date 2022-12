La ceo de Resiliencia SGR y presidenta de Fundación FLOR, Andrea Grobocopatel, es la protagonista del nuevo episodio de Lideresas, el ciclo de entrevistas conducido por Ingrid Beck que se emite los viernes en el canal de YouTube de Letra P. La propuesta busca mostrar a ejecutivas que llegaron a lugares de liderazgo en grandes compañías privadas y que están preocupadas por la brecha de género.

Inmersa en el mundo de las finanzas, la empresaria considera que “es clave la inclusión financiera” para el desarrollo de las personas y, sobre todo, para las mujeres. “No fuimos educadas para ser ambiciosas, sino para cumplir los mandatos”, enfatiza en un fragmento de la charla y remarca: “Si no abrís una cuenta bancaria, si no te endeudás, si no aprendés eso, no te formalizás nunca”.

“La inclusión financiera es fundamental para soñar un poco más grande”, completa.

Basada en su propio recorrido y en las experiencias que conoció en el camino, agrega además que “hay estadísticas que demuestran que cuando hay una mayor cantidad de mujeres en los directorios, mejoran los rendimientos y la calidad”, sostiene sobre la importancia de que cada vez más mujeres ocupen lugares de decisión.

“Me gusta que las mujeres se la crean, que se den cuenta del valor que tienen. A todas las invito a que escriban su historia, sus experiencias, sus aprendizajes. El gran desafío de las que tuvimos la posibilidad de llegar es colaborar con todas las que tienen o quieren llegar”, expresa.

Lideresas es el primer producto periodístico de este medio en formato audiovisual. En las emisiones anteriores, las entrevistadas fueron Verónica Cheja (Urban) Laura Barnator (Unilever), Patricia Furlong (Global Processing), Andrea Gualde (Farmacity), Cecilia Giordano (Mercer) y Florencia Tiscornia (YPF). El último estreno será la entrevista con Carolina Castro (Industrias Guidi).