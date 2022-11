La presidenta y ceo de Global Processing, Patricia Furlong, es la protagonista del tercer capítulo de Lideresas, el ciclo de entrevistas conducido por Ingrid Beck que cada viernes se emite por el canal de YouTube de Letra P. La empresaria promueve terminar con la connotación negativa que tiene la palabra ambición cuando es asociada con las mujeres.

“La ambición o ser feminista tienen el mismo sesgo negativo para la sociedad”, afirma en la entrevista.

En cada emisión, esta propuesta audiovisual muestra a ejecutivas que alcanzaron lugares de decisión y conducción en grandes empresas privadas y que están preocupadas por la brecha de género.

“El trabajo de la mujer sobre la ambición es algo pendiente”, sostiene Furlong.

“Una mujer ambiciosa es una mujer trepadora, mala, es alguien que, de alguna manera, está evolucionando en su carrera con algún aspecto no positivo, no sano”. En cambio, describe la lideresa, “un hombre ambicioso es un hombre visionario, es estratégico, es una persona que realmente proyecta una actitud absolutamente positiva hacia el poder”.

“Esa percepción de ambición que existe en la cultura en la que vivimos hace que las mujeres no quieran ser referenciadas como ambiciosas y no se definen como ambiciosas, a pesar de que incluso algunas lo crean internamente. Entonces, el no poder mostrarse o no poder expresarse así, perjudica su capacidad de desarrollo y crecimiento profesional”, enfatiza.

Lideresas tiene como objetivo difundir las voces de las ejecutivas desde una perspectiva distinta, con la idea de profundizar sobre temáticas como el dinero, la maternidad, la ambición, los privilegios. La apuesta es exponer las barreras y los obstáculos que tuvieron que atravesar para romper el techo de cristal.

En esta temporada, las primeras entrevistadas fueron Verónica Cheja (Urban) y la gerenta general de Unilever Argentina, Uruguay y Paraguay, Laura Barnator. En próximos envíos se verá a Carolina Castro (Industrias Guidi), Cecilia Giordano (Mercer), Andrea Grobocopatel (Fundación Flor), Andrea Gualde (Farmacity) y Florencia Tiscornia (YPF).

Este proyecto en marcha es la primera producción de Letra P en formato audiovisual y representa un paso más en la incorporación de nuevas narrativas.