Larroque volvió a criticar al Presidente: “No está preocupado en ganar las elecciones”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andres Larroque, volvió a apuntar contra el presidente, Alberto Fernández, al señalar que “no está preocupado por ganar las elecciones” de 2023 y dijo que “no tiene una estrategia electoral”. Además, le sugirió que "se amigue con el liderazgo de la vicepresidenta", Cristina Fernández de Kirchner.

“Me da la sensación que no hay una preocupación central en ganar las elecciones. Lo veo más preocupado por la parte que por la armonización del conjunto”, sostuvo en declaraciones a El Destape Radio.

En medio de la permanente interna del oficialismo, el dirigente de La Cámpora le reprochó no haber institucionalizado una mesa política de la coalición para evitar los debates internos a cielo abierto. “Nunca pudimos articularlo, discutirlo ni resolverlo. Tampoco el programa y los roles. Hay una gran responsabilidad de Alberto de no haber convocado una mesa del FdT”, señaló.

"Hay sectores que piensan que el problema es Cristina, que están viendo cómo la zarpan a Cristina. Pero no pudieron con Perón, no sé cómo van a poder con Cristina. Los liderazgos son procesos de construcción que no se hacen de un día para el otro. Eso a Cristina le llevó muchos años, muchas pérdidas y mucho dolor. Le recomiendo al presidente que se amigue con esa situación, no que esté enojado o que mire en qué posición está él. Si lo nombran más o menos", sostuvo el funcionario.

Al ser consultado sobre una eventual nueva candidatura presidencial de Cristina Kirchner, dijo que “si quieren que le venga a salvar las papas a alguien, no” y que, en tal caso la decisión la tomará “si hay un consenso o propuesta programática”.

"Ahora, si hay un consenso en cuánto a la democracia y lo que recuperamos en el 83, si hay un consenso de cuáles son los desafíos en materia económica en la Argentina, ella dice que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer", evaluó.