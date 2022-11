Hay video: Bullrich amenaza a Felipe Miguel con "romperle la cara"

Uno de los momentos de mayor tensión durante la presentación del libro Para qué del expresidente Mauricio Macri sucedió cuando la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se acercó al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y le recriminó en duros términos sus declaraciones sobre la exministra por el episodio del vallado en la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "La próxima te rompo la cara", lo amenazó Bullrich y le advirtió: "Conmigo no se jode".

Miguel, después de las críticas de Bullrich hacía el operativo de seguridad que montó la Policía de la Ciudad, que se resolvió con represión sobre militantes del Frente de Todos (FdT), acusó a Bullrich de hacer "declaraciones que son funcionales al kirchnerismo". Además sostuvo: "Más allá de las declaraciones desafortunadas de Patricia Bullrich, que me generan mucha desilusión porque el país nos necesita más unidos que nunca, recibimos todo el apoyo de Juntos por el Cambio".

Eso fue el 29 de agosto y luego no se habían cruzado más hasta la presentación del libro de Macri, donde ella directamente fue a cruzarlo cuando se estaban por sentar en las primeras filas para escuchar al expresidente. Letra P accedió en exclusiva al momento en el que la precandidata presidencial increpa a Miguel cuando este se acercó a saludarla. "No me cruces más porque la próxima te rompo la cara, te lo aviso", le dijo Bullrich a un jefe de Gabinete que no entendió a qué se refería y procuró abrazarla mientras le preguntaba "¿con qué?".

Acto seguido, Bullrich siguió: "Te lo avisó directamente, te lo digo, conmigo no se jode". Luego los dos siguieron saludando a los presentes y se dispusieron a escuchar las palabras de Macri.

El video da cuenta del nivel de enfrentamiento que hay entre la exministra de Seguridad y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la candidatura presidencial del PRO.