Berni: "El día que me tenga que ir, me voy; no soy como Guzmán"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó que seguirá en su cargo y aclaró que la decisión sobre una eventual salida "la toma el gobernador" Axel Kicillof. "El día que me tenga que ir, me voy", afirmó, en medio de una denuncia por enriquecimiento ilícito que recayó sobre él y su esposa, la diputada del Frente de Todos (FdT) Agustina Propato, y tras los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la situación de inseguridad en el conurbano.

"Yo no estoy atado a nada. Así como yo no me prepuse para estar acá tampoco me propuse para seguir estando. Yo no soy (el exministro de Economía) Martín Guzmán, ni Axel Kicillof es (el presidente) Alberto Fernández. El día que el gobernador me diga que me tengo que ir lo seguiré acompañando desde donde tenga que acompañar", afirmó el funcionario este jueves en declaraciones a AM 530.

La denuncia en cuestión, realizada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade y su par Juan Manuel López, sostiene que el funcionario provincial aumentó su patrimonio en un 110 por ciento, "de 1,4 millones de dólares a unos 3 millones de la misma moneda".

"Es una decisión que toma el gobernador. Esa decisión no la tomo yo, no es caprichosa. Es una decisión que tiene que ver con una tarea que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, con una responsabilidad y compromiso que asumí. Yo no me presenté a ningún concurso, no pedí ser ministro, sino que fueron dándose condiciones por las cuales me pidieron que colaborara en la provincia", sostuvo.

En tanto, coincidió con el reclamo de la expresidenta para la intervención de la Gendarmería Nacional en el Gran Buenos Aires pero remarcó que esa disposición es independiente de su gestión.

"Yo no manejo Gendarmería, ni de mi depende. Lo vengo reclamando hace tres años. Cristina hizo referencia en su discurso, quizás escuchó mi reclamo", enfatizó.

En cuanto a la acusación judicial, recordó que "no es la primera vez" que lo denuncian por enriquecimiento ilícito y mencionó que fue "auditado por un juez y por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia".

"Este caso va a ser lo mismo. Es parte del juego y lo entendemos como tal. Empezó la campaña electoral, una campaña donde no se discuten ideas ni proyectos y lo que se trata es de hacerle daño al adversario", afirmó y atribuyó la jugada a una "operación política" para desplazarlo de su cargo.