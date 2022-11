La estrategia de Pullaro para guerrear contra el PS en la Asamblea Legislativa

SANTA FE (Corresponsalía) Veinte días después de que el diputado radical Maximiliano Pullaro acusara a sus exsocios socialistas de pactar con el gobernador Omar Perotti los pliegos para cubrir 80 cargos en la Justicia provincial, llegó la hora de votar. Se espera que la Asamblea Legislativa de este jueves, convocada para las 13, sea una jornada caliente que ya describen en los pasillos del parlamento local como el último gran hecho político del año. Y es que la discusión, como la gran ola de Kanagawa, podría llevarse puesto el armado opositor de cara a 2023.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Este miércoles por la noche, en una reunión de más de tres horas, el radicalismo Neo repasaba, con un escaneo grueso, los nombres de los y las postulantes que llegaron a la instancia final. La estrategia es tener unidad, como bloque de 17 votos entre diputados, diputadas y senadores, en cada una de las discusiones para marcar posición y que el mensaje llegue claro.

Sobre los pliegos para ocupar las 19 fiscalías casi no hubo cuestionamientos y se estima que avanzarán en la aprobación de todos. El pronóstico se pone más oscuro, sin embargo, respecto de los nombres para cubrir los juzgados comunitarios. Allí, de los 36 pliegos, hay por lo menos 32 con fuertes controversias de ese sector del radicalismo: “La discusión en esos casos es muy técnica. No los vamos a aprobar porque consideramos que no tienen las condiciones para ocupar esos puestos”, insistió ayer Pullaro a Letra P y volvió a usar el término “contubernio” para describir las negociaciones del Ejecutivo con otros sectores de la oposición.

También podés leer #24N

Entre esos votos por sí y los rechazos, a la tribu todavía le quedan tres discusiones claves por dar: hacía dónde se inclinan respecto de los pliegos de Marcelo Terenzio propuesto por el Ejecutivo para ocupar la vacante del Tribunal de Cuentas; y de Jorge Lagna y Jorge Hurani para el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress). Que la discusión se extienda y no se haya cerrado antes de la cena, ya delata que alguno podría recibir apoyos del sector, y allí el nombre del exminsitro de Seguridad picaba en punta. Mientras tanto, también especulaban con que, con las cautelares que ingresaron en las últimas horas, el Ejecutivo retirara algunos de los pliegos que habían encendido la discusión.

“Para (este jueves) a las 11 vamos a tener todo definido. Tenemos también la Ley de Presupuesto y la Tributaria. Son muchas cosas”, marcó el diputado Fabián Bastía y diferencio el margen de acción en cada una de las discusiones. Sobre los pliegos no están dispuestos a negociar; “no vamos a retroceder”, sostuvo. Pero en las otras leyes sí podrían encontrar el marco de acción para que no se desbande, aún más, la tensión con el socialismo.