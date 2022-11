La pelea entre Pullaro y el socialismo sumó un round en la Legislatura

SANTA FE (Corresponsalía) Los 79 pliegos enviados por Omar Perotti para cubrir vacantes en el Poder Judicial dejaron en evidencia las diferencias que existen entre los diferentes sectores de la oposición, puntualmente entre la UCR NEO-Evolución, espacio liderado por Maximiliano Pullaro, y el Partido Socialista. Este miércoles, la visita a la Cámara de Diputados de la ministra de Gobierno, Celia Arena, y el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, marcó un nuevo capítulo de palos entre ambas tribus. ¿Tiembla el frente de frentes?

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Según pudo averiguar Letra P, el encuentro en el que Arena y Somaglia debían responder a las inquietudes del cuerpo legislativo sobre los nombres enviados para cubrir vacantes judiciales no tuvo demasiados sobresaltos para las figuras del oficialismo. La pelea, por el contrario, continuó en el seno de la oposición.

“Está claro que los únicos que cuestionamos todo este proceso somos nosotros, el diputado (Fabián) Palo Oliver y los que lo acompañan, Gabriel Real y Sebastián Julierac”, dijo el pullarista Fabián Bastía. Ante la consulta de este medio sobre cómo juzgó la actitud del PS en la reunión, respondió: “Pasiva, solo escuchar”.

También podés leer Santa Fe: una contracumbre que trazó la línea en el frente de frentes

En el pullarismo insisten en que los nombres propuestos por el gobierno para cubrir vacantes en juzgados comunales "tienen padrinos, vienen amañados, vienen producto de situaciones que no tienen nada que ver con el concurso”. No solo apuntan al socialismo, sino que también, más tibiamente, hacia sectores de la UCR que integran Juntos por el Cambio (JxC). La idea de un pacto de Perotti con espacios opositores, fundamentalmente el PS sigue firme: “(Hay acuerdos entre) sectores de la política y sectores de la Legislatura, nosotros mantenemos, no van a escuchar que nos retractemos. No somos personas que se nos ocurren cosas tiradas al aire”, afirmaron.

En el socialismo niegan un acuerdo con el perottismo y afirman que no hay lugar para eso después de todos los cruces que tuvieron en los últimos años. “Ese sector del radicalismo está adelantando una interna, jugando una campaña que no arrancó, usando herramientas de la vieja política y está siendo desleal con quien fue su socio durante mucho tiempo”, respondió picante la diputada provincial del PS Lionella Cattalini.

También podés leer Curarse en salud: Perotti busca acuerdos para cubrir vacantes en la Justicia

“Hay algunos sectores que se basan en los pliegos de jueces comunitarios porque pretenden dilatar un proceso que es central para la política criminal para la provincia de Santa Fe”, retrucó la socialista. Al mismo tiempo, en el partido de la rosa admitieron que hay algunos candidatos o candidatas que pueden tener cuestionamientos.

Lo que se decía por los pasillos legislativo este miércoles se plasmó en la reunión y en el after de la misma. La semana próxima llegará la hora de la votación y el escenario puede ponerse más picante aún, ya que hay espacios opositores que avisaron que no acompañarán algunos nombres. Mientras el PJ logró correrse del ojo de la tormenta, al menos por un momento, el próximo jueves 24 la interna opositora será televisada (al menos por YouTube).