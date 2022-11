Ritondo, en Pinamar: “Es posible la unidad” con Santilli

PINAMAR (Enviado especial) En el marco de la cumbre política que lidera en esta ciudad balnearia, el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados y candidato a gobernador de Buenos Aires en representación del team halcón, Cristian Ritondo, aseguró que “es posible la unidad” con su compañero de bancada y competidor interno en Buenos Aires, Diego Santilli; primero “tienen que estar claras las ideas” y después definir quién será el encargado de llevarlas adelante dijo a Letra P durante un break del cónclave que arrancó este lunes y que culminará con la palabra del María Eugenia Vidal.

“Tienen que estar claras las ideas. Si están claras y sabés para qué querés gobernar, el que lo lleva adelante es lo de menos”, sostuvo el exministro de Seguridad bonaerense, quien aclaró que él trabajará para ocupar el sillón de Dardo Rocha. “Si tiene que haber (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) PASO, habrá paso; si no tiene que haber, no habrá PASO”, indicó refiriéndose, en rigor, a la interna y no al turno electoral.

Acompañado de diferentes figuras del partido amarillo y con los mensajes enviados por el expresidente Mauricio Macri, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el diputado consideró que el “esfuerzo vale la pena” y que la cumbre es “muy importante” porque permite reafirmar la unidad partidaria. Con un juego de palabras que hace referencia al libro que publicó recientemente el exmandatario, Ritondo sostuvo que la jornada sirvió para sintetizar “para qué” la oposición quiere volver a gobernar la provincia.

“Es para qué queremos gobernar y cuáles son los desafíos que vamos a tener”, aseguró y destacó la presencia del diputado Hernán Lombardi; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; su par de Pinamar, Martín Yeza; de La Plata, Julio Garro y de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, entre otros.

El hombre que busca ser el sucesor del gobernador Axel Kicillof destacó el proceso interno que está llevando a cabo la Unión Cívica Radical (UCR) y no descartó que los partidos compartan candidaturas en 2023. “Puede haber fórmulas mixtas, pero se discutirá más adelante”, afirmó y remarcó que el PRO trabaja de forma interna para luego llevar las propuestas hacia el interior de Juntos por el Cambio (JxC).

Ante la posibilidad de ser gobernador, en retrospectiva recordó su paso por la gestión de Vidal y adelantó que cambiaría los “tiempos” de la gestión. “Volvería a repetir esa fuerza de transformación que dio en la provincia, las luchas que dimos y los desafíos que tomamos”, declaró y completó: “Vamos a hacerlo mucho más fuerte y con el conocimiento de que no comenzamos con la triple fuga, sino conociendo lo que pasa en la provincia”.