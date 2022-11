Bullrich en Rosario: más picotazos a CFK que a Larreta

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Declaraciones picantes contra Cristina Fernández de Kirchner y chicanas sutiles hacia su rival interno Horacio Rodríguez Larreta. Esas fueron las dos caras de la moneda que la titular del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, mostró este jueves en la conferencia de prensa que brindó durante un break del plenario que encabezaba en esta ciudad con 700 cuadros técnicos, con quienes pretende elaborar una propuesta de gobierno de cara a las elecciones de 2023.

La bomba que detonó CFK cuando anunció que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti por no investigar a Gerardo Milman en la causa por el intento de magnicidio tuvo sus esquirlas en Rosario. "¿Vieron que a la vicepresidenta le gusta hablar en inglés, no? Entonces yo le voy a decir bullshit. Basura. Es un video basura, es una fakenews, una mentira", dijo, de manera irónica, la exministra de Seguridad en referencia al posteo de la expresidenta.

"Estamos acostumbrados a defender la verdad, así que vamos a defender la verdad. Lo que quiere la vicepresidenta es sacar a una jueza independiente, que sabe lo que hace y que no se deja manejar por el aparente poder que quiere imponer", completó.

La jefa del PRO se cuidó de no confrontar con el jefe de Gobierno porteño, con quién hace menos de 48 horas firmó una tregua para calmar las disputas internas. No obstante, se diferenció del alcalde a la hora de hablar sobre una eventual eliminación de las retenciones.

"Si uno reemplaza, como ocurre en Uruguay, Paraguay y Brasil, los impuestos totalmente improductivos como son las retenciones por un impuesto razonable, como es el Impuesto a las Ganancias logra que el campo invierta en más fertilizantes, más biogenética, compra más camionetas y genera más consumo en los pueblos. Estamos seguros que se puede generar el reemplazo de las retenciones y va a significar, de manera muy rápida, una posibilidad de lograr tener una sustentabilidad del Estado", señaló.

FOTO: Sebastián Villalba

Días atrás, el jefe de Gobierno había dicho: “Al que venga y te diga que va a llevar las retenciones a cero de un shock, no le creas”. Bullrich no se mostró de acuerdo con esa idea y respondió: "Yo lo diría al revés, el que dice que no va a bajar las retenciones, va a seguir en más de lo mismo".

La exministra del gobierno de Cambiemos también dio detalles del acuerdo de paz que las figuras del PRO firmaron esta semana. "Se estableció un mecanismo de coordinación en la comunicación para evitar nuevos roces", apuntó.

Asimismo, afirmó que "el partido está solido y después cada candidato tendrás sus formas". Al respecto, planteó la interna en "más o menos gradualismo".