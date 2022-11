Reapareció Carrió: del enojo con Macri a la amenaza de competir en 2023

La exdiputada Elisa Carrió se metió de lleno por la ventana en la discusión librada a cielo abierto en el PRO, como consecuencia de la publicación en exclusiva que realizó Letra P del video que registró el momento en el que la titular del partido, Patricia Bullrich, increpó al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. La socia fundadora de Cambiemos salió con los tapones de punta a dejar en claro que, de no haber paz en Juntos por el Cambio (JxC), evaluará una candidatura presidencial. Una amenaza en público, mientras que en privado la moviliza una posible revancha con Cristina Fernández de Kirchner en las urnas por una senaduría.

"Si no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura, aunque no saque votos. A mí lo que me importa es saber cuántos somos realmente los que queremos cambiar en serio en la Argentina. No se trata de ganar o perder, quiero saber cuántos somos”, sostuvo este martes en declaraciones a Radio Mitre.

La frase de Carrió no fue aleatoria. Hace semanas que se encuentra con un particular enojo contra Mauricio Macri por las jugadas del expresidente en la antesala electoral. “Cree que está sobregirado en la forma en la que se mueve y no entiende el momento en el que está JxC”, le dijo a Letra P uno de los dirigentes que más tiempo pasa con la exdiputada.

A esa tensión con el otro fundador cambiemista se le suma también el malestar con lo que considera "una derechización" de la titular del PRO. “Creo que Patricia debe parar en función del conjunto. Hay que tratar de bajar los niveles de la contienda. Ella es muy buena persona, pero no sabe parar y a veces tiene formas masculinas. A lo mejor se le escapó esto porque es muy dura”, remarcó Carrió.

“Está un poco cansada. Y le molestan esas actitudes que joden a la salud de JxC. Lo más importante es el metamensaje”, agregó la misma fuente lilita. Las palabras de Carrió se explican por su cercanía con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Distanciada de Macri, la exdiputada cree que el actual estado de la coalición opositora necesita una ampliación “con criterio” y sacarse de encima algunos “vicios” del pasado.

No por nada desde la CC salieron con los tapones de punta en la disputa que libró dentro de JxC por los beneficios impositivos que tiene la provincia de Tierra del Fuego que benefician a dos empresarios ligados a la política: Rubén Cherñajovsky, de estrechos vínculo con el Frente de Todos (FdT), y Nicolás Caputo, el “hermano de la vida” de Macri. “Hay que terminar con los privilegios que tienen todos los amigos”, le dijo a Letra P el diputado y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro.

Lo que sí cambió en las últimas semanas en el universo Carrió es la posibilidad que opte por competir en las elecciones de 2023, pero no mirando a la Casa Rosada sino a un eventual retorno a una banca legislativa. La jugada no sólo depende de ella: la mera posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata nuevamente a senadora por la provincia de Buenos Aires la entusiasma. “Nunca se quedó del todo conforme con lo que pasó en las presidenciales de 2007 y un poco de revancha quiere. Hay que ver”, expresó otro dirigente de la CC, sin disimular las ganas de reeditar un enfrentamiento en las urnas entre su jefa política y la vicepresidenta.