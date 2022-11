Bullrich, sobre la amenaza a Felipe Miguel: "No voy a pedir disculpas"

Lejos de minimizar el fuerte cruce con Felipe Miguel, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a justificar su amenaza de “romperle la cara”, aclaró que no le pedirá disculpas al jefe de Gobierno porteño y consideró que decirle "funcional al kirchnerismo" es un insulto para ella.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?", se preguntó la exministra de Seguridad luego de que se conociera un video donde se la ve amenazando al hombre de confianza de Horacio Rodríguez Larreta.

"Soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y viene el otro día y me abraza por atrás como si nada hubiera dicho", explicó la precandidata presidencial en declaraciones a Radio Mitre.

Minutos antes, Felipe Miguel había considerado que “la violencia nunca es aceptable y menos por opinar diferente”. Bullrich, lejos de calmar las aguas, recogió el guante y le respondió: “Mucho más violento es que me diga que soy funcional al kirchnerismo; esa es la peor violencia política existente, entonces cuando alguien dice algo que después se banque las consecuencias de sus dichos”.

Luego, pidió “terminar” con la hipocresía y justificó el encontronazo que tuvo con el funcionario porteño en La Rural, durante la presentación del libro de Mauricio Macri. “Le dije 'conmigo no te metas', porque si me vas a decir una cosa así, y que quizás yo soy la dirigente que más ha tenido clara la discusión con el kirchnerismo, no se puede tener doble discurso", contó.

También podés leer Halcones unidos: Macri manda a Grindetti a empujar la candidatura de Bullrich

"Es una hipocresía que no voy a bancar, como tampoco banco la hipocresía de saludar al presidente Lula, cuando el presidente Lula se pone una gorra que dice Cristina Fernández de Kirchner 2023. Póngase una gorra Patricia Bullrich 2023 y yo lo saludo", agregó.