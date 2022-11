Felipe Miguel, sobre la amenaza de Bullrich: "La violencia es inaceptable"

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, consideró "inaceptable" la actitud violenta de la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, quien durante la presentación del segundo libro del expresidente Mauricio Macri lo amenazó con "romperle la cara". Sin embargo, pidió "no generalizar" y no trasladar este concepto a la concepción de Juntos por el Cambio (JxC).

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"Yo no lo generalizaría, esto que vemos ahí no es un nivel de violencia del espacio. A mí me sorprendió mucho, es una actitud puntual de una persona, creo que las amenazas y la violencia son siempre inaceptables, mucho más inaceptables si es por opinar de manera diferente sobre un tema. Creo que se cruza un límite riesgoso", sostuvo el hombre de confianza de Horacio Rodríguez Larreta en declaraciones a Radio La Red.

El episodio ocurrió el lunes 24 de octubre, pero trascendió en las últimas horas a través de un video al que tuvo acceso Letra P y en el que se escucha a la exministra de Seguridad - que se asume como precandidata presidencial para 2023- amenazar con "romperle la cara" a Miguel.

"La responsabilidad que tenemos todos los dirigentes es trabajar en Juntos por el cambio de manera unida, por eso no quiero hacer una bola de nieve de esto. Uno puede tener distintas opiniones, lo que nunca se justifica son los niveles de agresión, de amenazar a alguien que si opina diferente le vana romper la cara", remarcó.

Pese a estas circunstancias, Miguel sostuvo que la "prioridad y la principal responsabilidad es mantener unido" al espacio opositor.

También podés leer Halcones unidos: Macri manda a Grindetti a empujar la candidatura de Bullrich

"Tampoco voy a caer en provocaciones que puedan querer herir esa unidad. Juntos por el cambio está más unido que nunca, está unido desde 2019, se siguen construyendo vínculos y solidez", enfatizó.