Carrió anticipó que será candidata si JxC no presenta "una lista honesta"

En otro capítulo más de la interna de Juntos por el Cambio (JxC), la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió que se anotará en la carrera presidencial si el espacio "no garantiza una lista honesta" para competir en 2023.

"Si no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura, aunque no saque votos. A mí lo que me importa es saber cuántos somos realmente los que queremos cambiar en serio en la Argentina. No se trata de ganar o perder, quiero saber cuántos somos”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

Los dichos de la dirigente llegaron en medio del fuego cruzado entre el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, luego de que se conocieran las amenazas que la exministra de Seguridad hizo sobre el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.

En ese contexto, afirmó que quiere “candidaturas cuyas garantías sean la capacidad y la honestidad" y puso el foco "en el porcentaje de esta nación que quiere la decencia en serio”.

“En Juntos por el Cambio hay muchísima gente honesta pero también hay corruptos. Y también hay decentes pero que se financian por los grupos económicos. A la Coalición Cívica la van a encontrar siempre luchando entre república contra dictaduras”, indicó Carrió, y aseguró que las candidaturas surgirán de "una interna abierta".