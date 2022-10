Santilli: "Si fuera gobernador, no perdería la capacidad de los intendentes"

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Hace más de un año y medio que Diego Santilli no para. Las recorridas por la provincia de Buenos Aires comenzaron durante la campaña electoral de 2021, que lo llevó a ganar una banca en la Cámara baja, y continúan sin intervalos hasta hoy, con la intención de ganar volumen político para competir por la gobernación bonaerense en 2023. Pese a la crisis económica y a la interna del Frente de Todos, el diputado no da por derrotado al oficialismo en las urnas: "No subestimo al kirchnerimo en la provincia de Buenos Aires", remarcó en diálogo con Letra P. Además, le abre la puerta al legislador libertario José Luis Espert e invita a los intendentes amarillos a que se incorporen a su plataforma electoral y, eventualmente, de gestión.

Fiel a su estilo desestructurado, con un jean recto, una camisa celeste y un suéter gris, el Colorado ingresó a la redacción bonaerense que este medio tiene en la ciudad de La Plata y saludó a quienes estaban presente. Sonriente, el diputado se mostró con soltura ante los flashes fotográficos. Ya en el auditorio de conferencias, cambió buena parte de postura por una más erguida y circunspecta.

Parado en la agenda nacional, el diputado cuestionó la avanzada oficialista para intentar eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque consideró que el FdT no tendrán el número necesario para impulsar la iniciativa en el recinto. "No veo que el kirchnerismo tenga los votos para eliminar las PASO, en la última sesión no tuvo los votos para aumentarle los impuestos al campo, porque nosotros nos plantamos en defensa del interior", recordó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de atrasar las primarias, respondió: "Espero que no vengan con una trampa más, porque el tratamiento del Presupuesto ingresó de una manera, y el último jueves arremetieron al estilo kirchnerista más puro. Por eso desconfío empezar un diálogo de buena fe. Si queremos dar un salto cualitativo, vayamos con boleta única".

En otro orden, no se cerró a una "gran primaria opositora" que incluya al legislador de Avanza Libertad José Luis Espert para enfrentar al FdT. "No subestimo al kirchnerimo en la provincia de Buenos Aires. Si pudiéramos lograr una primaria potente de la oposición, donde estuvieran los liberales, los votos de Hotton, el radicalismo, la Coalición Cívica, el PRO, y el partido de Pichetto tendríamos más tamaño electoral", analizó.

La idea de tener una amplia elección para definir candidaturas llega incluso a su propio partido. "Voy a competir en la categoría a gobernador", confirma y aclara que . "puede haber más de un candidato del PRO". En esa pelea interna cuenta al presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, como el principal exponente del ala dura que tiene el respaldo de su jefa política María Eugenia Vidal, del expresidente Mauricio Macri, y de la titular del PRO, Patricia Bullrich.

"Horacio (Rodríguez Larreta) tiene los valores y lo que tiene que tener para hacer las transformaciones que hacen falta. Lo demostró al gobernar: tuvo la templanza y los cojones para bancarse la denuncia penal por abrir escuelas y también cuando, de un plumazo, le sacaron 100 mil millones de pesos de coparticipación de manera ilegal. Transformó la Ciudad, mandó los camiones por abajo, los trenes por arriba. Es un tipo que le dio valor a la educación y la seguridad”, aseguró en un claro alineamiento al jefe de Gobierno porteño.

-Vidal tenía una plataforma de campaña similar a la que usted propone y, sin embargo, perdió las elecciones de 2019. ¿A qué lo atribuye?

-El tema económico afectó a la gestión. Solo se puede avanzar en las transformaciones sí la macroeconomía está estabilizada. Sin macro, no hay micro y la inflación daña la macroeconomía. En Buenos Aires hay serios problemas estructurales y para abordarlos se requiere tiempo: son ocho o diez años yendo para el mismo lado, sosteniendo una visión, generando laburo, y amplificando las cosas buenas de gestión y enfrentando las malas, como la inseguridad y la falta de infraestructura.

A principios de la campaña de 2019, un sector del partido amarillo barajó la posibilidad de poner en marcha el Plan V, que consistía en convencer a Macri de desistir de ir por su reelección y, en cambio, impulsar a Vidal en su reemplazo por la carrera presidencial. Finalmente, la historia fue otra, pero aun así los resultados fueron catastróficos para ambos: Alberto Fernández se impuso por ocho puntos frente al fundador del PRO y Kicillof le sacó 14 puntos de distancia a la entonces gobernadora.

Después de elogiar al intendente de La Plata, Julio Garro, y de posicionarlo como un eventual integrante de su gabinete en el caso de llegar a la gobernación, Santilli destacó a los 19 intendentes y de la única intendenta del PRO, aunque con especial énfasis en quienes respaldan su candidatura. "Si fuera gobernador, no perdería la cualidad y la capacidad de los intendentes", dice.

"Valoro mucho la gestión de intendentes con buenas gestiones como las de Julio (Garro); (Diego) Valenzuela, que además está llevando adelante mis equipos técnicos; la de (Guillermo) Montenegro en Mar del Plata; (Ezequiel) Galli en Olavarría; (Manuel) Passaglia en San Nicolás; y Javier Martínez en Pergamino", enumeró.

-¿Pretende incluir al resto de los intendentes que responden a otras líneas políticas PRO?

-Es algo que se dirimirá en una interna, nosotros somos parte de un espacio. Hablé de los intendentes con buena gestión, pero también puedo nombrar a Jaime (Méndez), Néstor (Grindetti), Sole Martínez o Gustavo Posse, quienes también han hecho una transformación importantísima. Nadie puede despreciar intendentes con ese volumen.