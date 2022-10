Escepticismo y cautela de JxC Córdoba con el Plan MK de retrasar las PASO

CÓRDOBA (Corresponsalía) Recelo, temores y cautela han sido las primeras reacciones expresadas por los socios de la versión cordobesa de Juntos por el Cambio (JxC) a la posible postergación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el próximo año. El Plan que deslizara Máximo Kirchner propone posponer la competencia primaria para reducir los tiempos que la separan de las elecciones generales. Aunque aún no fue formalmente presentada, la iniciativa ya es analizada por distintos sectores. Como señalara Letra P, cuenta incluso con una acogida favorable por parte de la dirigencia del PRO bonaerense e incluso sectores que convergen en el Frente de Todos.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Tal discusión parece aún lejana en la principal fuerza opositora de Córdoba, por ahora enfrascada en sus propias tensiones. Mientras algunos sectores apuran la formalización de la alianza, con el correspondiente reglamento, en otros casos parecen preocuparse exclusivamente en pavimentar el camino hacia lo que consideran un muy probable éxito. Sin embargo, la desconfianza que despierta cualquier iniciativa surgida de un referente kirchnerista levanta la guardia de manera automática en las filas cambiemistas mediterráneas.

Reflejo de ello, las distintas tribus consultadas por este medio toman con suma cautela el Plan MK, aduciendo la informalidad de la idea y su ausencia en la mesa de debate. Coincidieron, rotundamente, en el rechazo a la eliminación de las primarias, hipótesis que parece descartada por estas horas. En ese andar, expresaron algunos matices dentro de un marco de escepticismo.

También podés leer Plan MK: la idea de atrasar las PASO gana terreno dentro y fuera del FdT

En el lado halcón del PRO, una de las figuras que construye para Patricia Bullrich se resguardó en las formalidades. "Oficialmente no hay nada. No vamos a decir nada hasta entonces", expresó. No obstante, sembró dudas sobre la posibilidad de cualquier cambio. "¿Postergarlas? ¿Para qué fecha? No parece posible", indicó.

El macrismo propiamente dicho expresó un cerrado rechazo a "cualquier modificación de las reglas de juego". "Hay una ley electoral, que originó el propio kirchnerismo. No estamos de acuerdo con cambiarlas o suspender las PASO", dijo una referente de la capital provincial.

Voces de la Coalición Cívica también optaron por excusarse de opiniones formales, pero cantaron retruco: "En todo caso, la prioridad es que el Senado avance con el proyecto de Boleta Única, no en una modificación del régimen de las PASO". Sin embargo, admitieron que dicho sistema es susceptible de mejoras. "Hay muchas formas de hacerlo más eficiente, de darle más legitimidad. Por caso, que las fórmulas no queden cerradas después de las PASO", ejemplificaron.

En el sector que acompaña a Rodrigo de Loredo coincidieron en el diagnóstico sobre la herramienta en sí, a la que consideran perfectible. "Hay temas que son atendibles. No parece descabellado que el proceso electoral sea más corto. La distancia con las elecciones generales hace que la gente viva un proceso de campaña muy extenso. Si hay segunda vuelta, son casi seis meses y la gente termina saturada", reflexionaron.

No obstante, priorizaron la desconfianza respecto de las reales intenciones detrás de una iniciativa que proviene de una fuerza que juzgan en retirada, aún faltando un año para la contienda. "Hay que manejarse con cautela y razonabilidad. Sabemos cómo es el kirchnerismo cuando avanza con estos temas, que por ahí te mete alguna trampa. Esperamos que todo esto no sea una excusa para modificar algún otro aspecto central de la ley", advirtieron.

Si cerca de De Loredo aparece la mirada más benévola sobre la propuesta de Kirchner, el rechazo es rotundo en el Frente Cívico, la fuerza que lidera el senador y precandidato a gobernador Luis Juez. En su entorno hablan, directamente, de un anzuelo tendido para aprovechar aquellas divergencias existentes al interior de la coalición cambiemista.

"No es oportuna ninguna discusión de este tipo en un año electoral. Es una trampa, no lo podemos habilitar. Es para dividirnos, no todos tenemos la misma postura. Si habilitamos la discusión, fuimos", argumentaron a Letra P.