La interna Macri - Larreta se filtra en el camino de la candidatura de Juez

CÓRDOBA (Corresponsalía) La concreción del reglamento para la conformación formal de Juntos por el Cambio (JxC) en Córdoba se enmaraña periódicamente en aspectos protocolares, pero son las especulaciones estrictamente políticas las que obturan los acuerdos sobre el mecanismo para definir las candidaturas de cara a las elecciones provinciales de 2023. En un nuevo episodio de esta saga, los tironeos que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta mantienen en las altas esferas del PRO por el liderazgo nacional opositor se filtraron ahora en sus referentes locales y empantanaron las negociaciones. Tales tensiones tienen como punto de conflicto a Luis Juez y han contado con una coartada predilecta: la reticencia del senador a avalar cualquier procedimiento que diluya su condición de precandidato mejor posicionado para la disputa por la gobernación.

En el partido amarillo apuntan que el senador actúa con excesiva minuciosidad al rechazar los bocetos de reglamento sobre los que parecían existir acuerdos. Sostienen que solo se trata de excusas para evitar acudir a elecciones internas, el método que impulsan los sectores de la UCR y el PRO que rechazan, por distintas razones, el imperio de las encuestas. Con todo, dichos análisis no solo pecan por parcialidad. También han servido para maquillar interpretaciones enfrentadas sobre la conveniencia de apostar por el exintendente. Un muestrario puede encontrarse en el más reciente cruce entre larretistas y macristas en tierra mediterránea.

El pasado lunes, tras una acalorada reunión en la sede del PRO, referentes que se identifican con el expresidente decidieron formalizar un ultimátum. A tal fin encomendaron a las autoridades partidarias la confección y posterior difusión de un documento con el que se inste a Juez a rubricar su participación en la alianza, con las reglas de juego que se definan por consenso.

Tal postula enraíza en el mensaje que el propio Macri dejara durante su más reciente paso por la ciudad de Córdoba. En una cena ante la propia tropa, Macri evocó viejos recelos con el líder del Frente Cívico y dejó traslucir su preferencia por Rodrigo de Loredo, el otro nombre con que se ilusionan en la oposición cordobesa, especialmente algunos sectores radicales. Corolario obligado, ratificó también su inclinación por internas para definir las candidaturas.

Por entonces, exégetas macristas celebraban su intervención. Sentían que echaba luz sobre una diferenciación no saldada en los comicios legislativos del año pasado, aún con triunfo cambiemista. De un lado, están quienes con el pretexto de construir una opción de poder para el partido, priorizan armado y postulación de nombres propios. Del otro, se paran quienes prefieren sumar volumen en las listas, aún resignando los lugares principales.

Las alusiones apuntan directamente a figuras que hoy tributan a Patricia Bullrich, otra presidenciable del espacio, y, especialmente, a Rodríguez Larreta.

“Mauricio está encima, como nunca, del proceso de armado de la coalición en Córdoba. El macrismo no quiere que Juez maneje los tiempos del PRO. El larretismo está preocupado porque juega abiertamente con Juez. Patricia hace equilibrio prudente, pero el factor detrás de todo es el acercamiento entre Mauricio y De Loredo. Eso preocupa al eje de Martín Lousteau y Larreta, que quizás tengan un lugar predestinado para Rodrigo”, señalan analistas del partido amarillo que comulgan con el fundador del PRO.

Exigencias

En el sector que construye para el alcalde porteño acusaron recibo de lo acontecido el lunes, aunque prefieren bajar la intensidad de las repercusiones. Reconocen que el Frente Cívico ha mostrado recelo para someterse a reglas que no ofrecen, prima facie, garantías de una prevalencia que siente acreditada. Sobre todo si debe enfrentar a aparatos partidarios que cuentan con herramientas: despliegue territorial y dinero. Sin embargo, remarcan que desde dicha fuerza habían manifestado un cambio en las últimas semanas, mostrándose proclives al acuerdo.

Las mismas voces piden mirar en dirección al otro socio mayoritario. “Hace dos semanas habíamos acordado un texto, aún con observaciones del juecismo, pero se coló la interna radical. El deloredismo llegó con exigencias nuevas y todo se empantanó”, dicen a Letra P.

“Es simple. Con Juez hablamos de ganar en la provincia. Con la UCR terminamos hablando de su interna. Eso es algo que no queremos. Queremos jugar, no ser árbitros. Quizás no tengamos el candidato más taquillero, pero tenemos nombres para las vice. Y queremos sumar legisladores”, amplían.

Las mismas fuentes creen, no obstante, que existe una coincidencia básica que permitirá aglutinar fuerzas. “Nos une la búsqueda del reglamento. Todos queremos esa herramienta. No queremos repetir lo de 2019”, aseguran, citando el fantasma de la división que le sirvió en bandeja el triunfo al cordobesismo.

Texto lavado

El ultimátum demandado por el macrismo será publicado este viernes. No tendrá el tono drástico que imaginaban los sectores más exacerbados. Sin golpes directos al senador, instará a la conformación formal de la alianza y la correspondiente regulación interna.

La letra final ha sido tamizada por armadores larretistas que se sientan en las mesas de negociación. Para tal cometido resultó clave la reunión mantenida el pasado martes por Eduardo Machiavelli, secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, y el propio Juez.

En dicho encuentro acordaron un plazo de una semana para que el Frente Cívico presente su propia propuesta de reglamento para ser debatida junto a las que han acercado ya la UCR y el PRO. También advirtieron al senador que el contenido de la nota no debía alentar nuevas rispideces.

"El PRO quiere reglas para todo lo que estará en juego. No solo será la gobernación: son 280 localidades en disputa. Por eso necesitamos una herramienta en la que todos confíen. Descontamos que Luis lo hará, más temprano que tarde", confían en el larretismo cordobés.