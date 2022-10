¿Alberto 2023 o no? El Evita no lo desecha, pero alienta una interna presidencial

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El Movimiento Evita se muestra moderado en medio de la guerra de declaraciones por las eventuales candidaturas presidenciales del Frente de Todos (FdT) para 2023. Sin embargo, tiene una postura clara: si Alberto Fernández quisiera ser candidato, tendría que tener la posibilidad de postularse. A su vez, a diferencia de Máximo Kirchner, quien estima “por lo menos extraño” que el Presidente vaya a una interna, la agrupación que conduce Emilio Pérsico piensa que con un primer mandatario “débil”, que no construyó un liderazgo, es legítimo que otros no apoyen su postulación y quieran competirle. Por eso, insisten, es fundamental mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para, interna mediante, fortalecer la coalición de gobierno.

Luego de que -este miércoles- Fernández defendiera las PASO como herramienta para dirimir internas y de que aclarara que él no hizo “ningún acuerdo con Cristina para gobernar un solo mandato”, ante la consulta de Letra P, dirigentes del Movimiento Evita, tropa territorial alineada a la Casa Rosada desde el minuto uno, analizaron que las declaraciones que realizó este miércoles, luego de que Kirchner dijera que “el peronismo no tiene candidatos”, se deben a que, aunque aún no tiene definido si será o no candidato, tiene que anotarse para, dentro de un marco de debilidad, llegar lo más fuerte posible al final de su mandato y tener alguna chance de volver a presentarse si así lo quisiera.

“Lo hace para no quedar afuera. Todavía falta para que se defina si va a ser él, si va a haber o no PASO… pero él sabe que su única manera de llegar al final del mandato gobernando con la mayor fortaleza posible, dentro del marco de la debilidad que tenemos, y de tener alguna chance es empezar a plantearlo, de lo contrario, se lo llevan puesto”, afirmó un hombre del armado de Pérsico en la provincia de Buenos Aires.

En la misma línea, un funcionario del Evita con despacho en la Casa Rosada explicó: “(Alberto) tiene que tener la chance y en ese marco, tiene que haber (interna en las) PASO. Teniendo en cuenta la fragilidad que tenemos como gobierno y él como presidente, ya que no ha logrado demostrar liderazgo en estos años, es legítimo que también otros referentes dentro del frente estén planteando que no sea él o que también sean otros los candidatos. Por eso tiene que haber PASO”.

Para el Evita, es “legítimo” que Fernández quiera ir por la reelección, pero también es bueno que “se abre el juego” porque eso “va a fortalecer al espacio”. Quienes quieren suspender las PASO “buscan cuidar su quintita”, lanzó la tropa de Pérsico.

Sin embargo, ante la consulta de este medio niegan que vayan a salir públicamente en este momento a pedir o iniciar un operativo clamor por la candidatura a la reelección de Fernández, aunque sí van a apoyarlo, dicen, hasta el final de su mandato.

No obstante, desestimaron los dichos de Fernández respecto de una autoexclusión si ello ayudara a ganar la elección. “No se va a correr a ningún lado, porque sabe que, si se corre de la pelea hoy, mañana lo entierran”, afirmó la fuente.

Pese a la postura desafiante que viene manteniendo y la demostración de fuerza que hizo el pasado 17 de octubre montando un acto propio en La Matanza y lanzando la candidatura a la intendencia de Patricia Cubría, en una clara declaración de guerra a Fernando Espinoza, el Evita dice trabajar por la unión del Frente de Todos, y subraya que está trabajando para recomponer la relación con Kirchner luego de la foto que se sacaron con la cúpula de la CGT días atrás, exhibida por Los Gordos como una alianza para enfrentar al kirchnerismo.

Según indicaron a este portal, esas reuniones con la central gremial se dan periódicamente desde hace tiempo, pero sin foto y que esta vez fue la CGT la que pidió el retrato y luego la “operó” en algunos medios.

Mientras tanto, el Evita organiza un congreso provincial para el 12 de noviembre; el lugar podría ser La Matanza o Lanús, donde impulsa dirigentes para competir por las intendencias. Ese encuentro se dará una semana después del congreso provincial del Partido Justicialista (PJ), previsto para el sábado 5 en Mar del Plata, donde se esperan definiciones de peso.